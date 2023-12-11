22 декабря пройдет отбор пациентов на гинекологические операции по ОМС

Только 22 декабря в «Клинике Эксперт» пройдет прием Буралкиной Натальи Александровны – доктора медицинских наук, врача акушера-гинеколога, хирурга.

При наличии показаний Наталья Александровна проведет отбор пациентов на операции по ОМС в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова (г. Москва).

На приеме доктор проведет:

— визуальный осмотр,

— оценку гинекологического статуса,

— анализ лабораторно-инструментальных методов обследования,

— даст рекомендации по обследованию и лечению.

Наталья Александровна специализируется на оказании оперативной медицинской помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями (миома матки, кисты и опухоли яичников, выпадение и опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, эстетические проблемы наружных половых органов, полипы и гиперпластические процессы эндометрия).

Доктор является автором более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, 5-и патентов. Принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Профессиональный стаж более 24 лет.

Узнать подробности и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 79-00-35

— через сайт клиники «Эксперт»

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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