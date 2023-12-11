Компания «БОТ-Сервис» предлагает цветные МФУ А3 из Европы по выгодной цене

Сейчас в России сложно приобрести недорогое и качественное многофункциональное устройство (МФУ): эта группа товаров оказалась под санкциями, и поэтому аппараты попадают в страну в результате параллельного импорта, что серьезно повышает цены на них. Тем не менее есть возможность недорого приобрести качественные и современные многофункциональные устройства с высокой скоростью печати прямо в Калининграде.
Компания ООО «БОТ-Сервис» предлагает широкий ассортимент цветных многофункциональных устройств по разумной цене от известного японского производителя Ricoh.
Все аппараты обладают высокой скоростью печати — от 45 копий в минуту, формат — А3. Они удобны в эксплуатации, оснащены недорогими картриджами большой емкости, обеспечивают быструю и качественную цветную печать, сканирование и копирование документов.
Обращаясь в компанию «БОТ-Сервис», вы можете быть уверены в надежности и долговечности приобретаемой техники. Профессионализм сотрудников и индивидуальный подход к каждому клиенту помогут сделать правильный выбор и обеспечить бесперебойную работу вашего МФУ на долгие годы.
Помимо продажи компания занимается полным комплексом сервисного обслуживанием многофункциональных устройств и предоставляет возможность аренды аппаратов.