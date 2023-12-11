Компания «БОТ-Сервис» предлагает цветные МФУ А3 из Европы по выгодной цене

Сейчас в России сложно приобрести недорогое и качественное многофункциональное устройство (МФУ): эта группа товаров оказалась под санкциями, и поэтому аппараты попадают в страну в результате параллельного импорта, что серьезно повышает цены на них. Тем не менее есть возможность недорого приобрести качественные и современные многофункциональные устройства с высокой скоростью печати прямо в Калининграде.

Компания ООО «БОТ-Сервис» предлагает широкий ассортимент цветных многофункциональных устройств по разумной цене от известного японского производителя Ricoh.

Все аппараты обладают высокой скоростью печати — от 45 копий в минуту, формат — А3. Они удобны в эксплуатации, оснащены недорогими картриджами большой емкости, обеспечивают быструю и качественную цветную печать, сканирование и копирование документов.

Причина невысоких цен на продукцию компании объясняется тем, что на этих устройствах раньше уже работали. До того, как они попали в Калининград, они использовались в крупных международных компаниях в Европе, где проходили полное своевременное обслуживание. Остаточный ресурс всех аппаратов более 90%. После поступления на склад «БОТ-Сервис» многофункциональные устройства продиагностированы, заменены все ресурсные комплектующие по регламенту производителя. На МФУ предоставляется гарантия 12 месяце как на новые устройства. Разница лишь в стоимости. Цены на аналогичное по характеристикам новые аппараты в 4-5 раз выше.

Обращаясь в компанию «БОТ-Сервис», вы можете быть уверены в надежности и долговечности приобретаемой техники. Профессионализм сотрудников и индивидуальный подход к каждому клиенту помогут сделать правильный выбор и обеспечить бесперебойную работу вашего МФУ на долгие годы.

Помимо продажи компания занимается полным комплексом сервисного обслуживанием многофункциональных устройств и предоставляет возможность аренды аппаратов.


Справка

БОТ-Сервис торгово-сервисная компания

г. Калининград, ул. Балашовская, 5, лит. XVI
+7 (4012) 92 11 50
www.baltoftech.ru
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Реклама. ООО «БОТ – Сервис», ИНН 3904045113
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