Яркий старт: в ТРЦ «Балтия Молл» открылся активити-парк «Неопорт»

Ваш ребёнок — словно вечный двигатель? А также прыгатель, лазатель и искатель приключений? Вам кажется, что в Калининграде его ничем уже не удивишь? Приходите вместе в новый активити-парк «Неопорт» и окунитесь в мир неизведанных развлечений!

Целый год мы с любовью и заботой готовили для вас и ваших детей это особенное пространство, сочетающее в себе современные технологии, яркий дизайн и комфорт, столь необходимый каждому из нас.

Приглашаем вас прогуляться по активити-парку вместе с нами, а заодно расскажем, как прошло наше праздничное открытие.

С самых первых минут «Неопорт» поражает своим масштабом! Только представьте: это целых 4 000 квадратных метров детской радости и восторга! Здесь разместились сразу 30 современных аттракционов, заполнивших пространство от пола до потолка. Юные любители острых ощущений в свете неоновых огней взмывают вверх на «Скай райдере» и покоряют новые вершины на скалодроме. Рядом кто-то с радостным смехом съезжает с горки на ватрушке и бежит изучать лабиринты, наполненные всевозможными интересностями.

В день открытия гости «Неопорта» с удовольствием примеряли яркий аквагрим, готовили и мастерили украшения, фотографировались с нашими невероятными героями в фантастических костюмах и делились своими эмоциями в соцсетях.

Отдельного внимания заслуживает наша потрясающая команда аниматоров. С ними девчонки и мальчишки играли, веселились, пели и танцевали под любимые хиты, ловили гигантские неоновые пузыри и просто отлично проводили время! Большой экран и качественный звук позволяют проводить в парке всевозможные шоу и концерты.

Для ваших праздников у нас есть шесть концептуальных комнат, каждая из которых оформлена по-особенному. В распоряжении гостей есть видеопроектор и всё для того, чтобы День Рождения остался в памяти надолго. А скоро у нас откроется ещё и игровая зона дополненной реальности!

Мы уделяем огромное внимание качеству сервиса. В распоряжении гостей просторные раздевалки с фенами и комфортные зоны ожидания, расположенные на территории парка.


Ждём вас за яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями и ценными воспоминаниями в ТРЦ «Балтия Молл».«Неопорт» — это портал во вселенную развлечений для вашего ребёнка!
Справка

Неопорт Активити-парк

г. Калининград, ш Приморское полукольцо, 2, ТРЦ Балтия Молл
+7 (4012) 30-33-04
+7 (4012) 30-33-05
www.neo-port.ru
500
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