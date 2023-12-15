Калининградский застройщик «ТВН» вошёл в группу компаний «ИнтерСтрой» из Крыма

Крымская группа компаний «ИнтерСтрой» выходит на федеральный уровень — в том числе на рынок самого западного региона России. Один из ведущих застройщиков Крыма и Севастополя заключил меморандум о сотрудничестве с группой компаний «ТВН», которая успешно развивается и осуществляет строительную деятельность в Калининградской области. Подписание меморандума состоялась 14 декабря в Калининграде. «ТВН» вошла в группу компаний «ИнтерСтрой» и продолжит работу под новым брендом.





«Бизнес может развиваться только путём масштабирования. Калининградская область нам очень близка, понятна, и мы видим, что здесь перспективный рынок. Поэтому мы приняли решение развиваться в этом регионе. Выстроены все необходимые бизнес-процессы, налажены технологические цепочки, поэтому, безусловно, для нас как компании, которая только приходит на рынок Калининграда и Калининградской области, иметь такого партнера, как группа компаний „ТВН“, — это существенное конкурентное преимущество. В свою очередь мы можем дать им свою профессиональную компетенцию в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Это строительство не только жилья, но и объектов социального назначения. Как раз за счёт наших бизнес-средств с последующей их передачей муниципальным образованиям для решения социальных вопросов», — отметил во время церемонии руководитель группы компаний «ИнтерСтрой», заслуженный строитель Республики Крым Олег Леухин.

«Меморандум о сотрудничестве между ГК „ТВН“ и ГК „ИнтерСтрой“ — залог развития эффективных и взаимовыгодных долгосрочных партнерских отношений. Мы рады сотрудничеству. Ведь „ИнтерСтрой“ имеет многолетний опыт и высокий уровень репутации. С „ИнтерСтрой“ нас объединяют общие ценностные ориентиры. Мы все время находимся в поиске лучших градостроительных решений для того, чтобы отвечать растущим запросам наших клиентов на качественное и разнообразное жильё», — сказал представитель группы компаний «ТВН» Евгений Рябчун.

«С группой компаний „ТВН“ мы работаем с 2019 года, и она стала одной из первых в Калининградской области, которой банк „ДОМ.РФ“ предоставил проектное финансирование. Совместно мы реализовали три проекта, по каждому из которых застройщик выполнил все свои обязательства, что немаловажно отметить, досрочно. Сейчас мы реализуем четвертый проект, в городе Балтийске. Подписание меморандума о сотрудничестве между „ИнтерСтроем“ и группой компаний „ТВН“ — это, безусловно, новые возможности, новые перспективы для выполнения общих планов, которым просто суждено сбыться», — уверен представитель АО Банк «ДОМ.РФ» руководитель корпоративных продаж Андрей Гусев.

Глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко также знаком с высоким качеством работы компании «ТВН» не понаслышке. «Подписание сегодняшнего соглашения говорит о том, что будет развиваться конкуренция в сфере строительства. А значит, выиграет потребитель. Компания „ТВН“ — социально ответственный бизнес, мы знаем это по их работе в Светлогорске. На территории округа компания реализовала несколько проектов, и могу сказать, что качество реализации очень высокое — поэтому можно только поздравить коллег с таким важным событием», — обратился он к участникам церемонии.

Группа компаний «ТВН» организована в 2019 году. За это время построено и передано в эксплуатацию восемь многоквартирных жилых домов, общей жилой площадью более 27 400 кв. м. и более 339 квартир. В настоящее время в стадии реализации находится жилой комплекс комфорт-класса в Балтийске, занявший 1 место в ТОП новостроек региона по данным Единого ресурса застройщиков.

За 19 лет работы группа компаний «ИнтерСтрой» возвела уже более 80 объектов в Крыму и Севастополе. «ИнтерСтрой» не только завершает 100% домов в срок, но и достраивает незаконченные объекты недобросовестных застройщиков.

Это единственный девелопер Крыма и Севастополя, вошедший в топ-100 Всероссийского рейтинга ведущих застройщиков Российской Федерации. Кроме того, ведущий застройщик региона дважды получил Золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик России — 2023» — общественную награду, которая присуждается на основании двухступенчатой оценки: гражданской и государственной.





Также группа компаний «ИнтерСтрой» стала обладателем премии «Развитие регионов. Лучшее для России» и получила наивысший рейтинг по своевременности ввода жилья: Единый ресурс застройщиков присвоил компании диплом «Рейтинг 5 из 5». В Российской Федерации лишь 36% застройщиков имеют столь высокий рейтинг. Максимальная оценка рейтинга — «5» — означает, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов составляет 100%.