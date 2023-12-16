Пора чудес: где в Калининграде купить идеальную живую ёлку к Новому году

Приближается самый долгожданный и волшебный праздник — Новый год! Одним из главных символов этого праздника является, конечно же, красавица-ёлка. Специально для жителей и гостей города на улице Портовой, 20, открылся ежегодный ёлочный базар, на котором каждый сможет найти для себя идеальную ёлочку.

Ёлочный базар начал свою работу с 12 декабря и будет радовать покупателей до самого Нового года, то есть до 31 декабря! Ежедневно с 10:00 до 20:00 здесь можно приобрести не только традиционные ели и пихты, но и живые сосны, и даже очаровательные ёлочки в горшочках. Все деревья, представленные на базаре, выращены в специальных питомниках, благодаря чему они отличаются пышностью и здоровым видом.

Кроме того, каждое дерево прошло фитосанитарный контроль, подтверждающий его качество. Так что, выбирая ёлку на ёлочном базаре на улице Портовой, вы можете быть уверены в том, что она станет настоящим украшением вашего дома и центром новогоднего настроения.

Добро пожаловать на Ёлочный базар на улице Портовой, 20. Пусть предновогодний период будет наполнен радостью и волшебством! А праздник принесёт вам веселье и исполнение самых заветных желаний.