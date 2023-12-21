Под занавес года: два спектакля Евгения Гришковца пройдут на сцене драмтеатра

По сложившийся за последние годы традиции в преддверии встречи Нового года Евгений Гришковец выступит на сцене Калининградского областного драматического театра.

28 декабря, 19:00 — спектакль «Прощание с бумагой»

12+. Длительность — 2 часа, без антракта.

Посвящение прощанию человечества с бумагой, как с образом жизни — тому, как уходят из жизни бумажные книги, газеты, карты и письма, а также эмоции и ощущения, связанные с ними.

29 декабря, 19:00 — Премьера! Монолог — концерт «Порядок слов»

18+. Длительность — 2.5 часа, без антракта.

Свежие, сегодняшние, остро современные тексты разных жанров и тональностей.
Монолог-концерт посвящен простой и непостижимой теме — порядку слов.
Мы все имеем арсенал из одних и тех же слов. У кого-то арсенал больше, у кого-то меньше. Для выражения радости и горя, любви и ненависти, для правды и для лжи часто используются одни и те же слова... Отличается только порядок слов...

И чем больше и сильнее беспорядок в головах, в душах, в мире и в происходящем сейчас, тем острее, точнее и крепче необходим порядок слов.

Билеты — кассы театра, ММЦ «Пирамида».

При поддержке «Доминантика»

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