Открыта запись на приём врача онколога-маммолога с опытом работы более 20 лет

25-27 января «Клинику Эксперт» в Калининграде посетит главный онколог-маммолог «ГК Эксперт» Сергей Сергеевич Попов. Врач высшей категории, доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, кандидат медицинских наук. Стаж работы — более 20 лет.

Доктор проведет консультации по направлениям:
— Маммология
— Онкология

При наличии показаний Сергей Сергеевич проводит малоинвазивное лечение доброкачественных новообразований молочной железы, кожных покровов и мягких тканей, мастопатии.

В «Клинике Эксперт»  применяются высокотехнологичные малоинвазивные методики с использованием хирургического лазера, которые позволяют удалить фиброаденомы и кисты быстро, безопасно и безболезненно.

Преимущества лазерного лечения:
— отсутствие разрезов;
— отсутствие рубцов и швов;
— не требуется реабилитация;
— короткое время процедуры (20–30 минут).

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона +7 (4012) 79-00-35,
— на сайте «Клиники Эксперт» 
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 79 00 35
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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