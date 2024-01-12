Сбер: в кафе и ресторанах Калининграда в декабре оставили 500 тыс. рублей чаевых

В Калининградских заведениях общественного питания растёт популярность сервиса «СберЧаевые». Так, в декабре 2023 года гости и жители региона через сервис оставили чаевые более 1700 раз на общую сумму 0,5 млн рублей. Средняя сумма от благодарных посетителей в кафе и ресторанах составляет порядка 300 рублей. Услугу в своих заведениях подключили уже около 50 предпринимателей Калининграда и области.

Чтобы начать получать чаевые на карту, достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить деньги и настроить командный или персональный QR-код, который можно показывать клиенту. Можно создать несколько QR-кодов с разными названиями и целями, что позволит отслеживать поступившие средства и систематизировать их. Статистика затем просматривается в личном кабинете. Кроме того, в отдельном разделе можно увидеть сообщения клиентов, которые те отправляют вместе с чаевыми.

Потребителям услуг, чтобы поблагодарить работника за оказанные сервис и оставить чаевые, достаточно отсканировать камерой телефона персональный QR-код получателя денежных средств, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении «СберБанк Онлайн» одним кликом.

Андрей Свердлов, управляющий Калининградским отделением ПАО Сбербанк:

«По данным Сбера, доля безналичного торгового оборота в Калининградской области составила в декабре 2023 года 69%. Мы видим, что все меньше людей используют наличные. Сервис „СберЧаевые“ помогает поблагодарить за хорошее обслуживание работников сферы услуг буквально в пару кликов, даже если нет наличных, а те в свою очередь получают дополнительный доход».


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