Лечу заболевания позвоночника уже 30 лет!

Дорогие друзья!

Я, Степанов Сергей Владимирович, — врач-невролог, мануальный терапевт, член Российской Ассоциации мануальной медицины. Специализируюсь на лечении заболеваний позвоночника уже 30 лет.

Чаще всего ко мне обращаются со следующими синдромами:

— боли в шее и спине;

— остеохондроз;

— головные боли;

— головокружения;

— онемение рук;

— боль в плече.

В своей практике я применяю как медикаментозные средства, так и немедикаментозные, а именно массаж и мануальную терапию.





Мануальная терапия означает лечение руками. Лечить руками я стал, еще будучи студентом 5 курса медицинского института. Закончив в 1993 году курсы лечебного массажа, начал работать массажистом в медицинской клинике.

К этому времени я также закончил курсы иглорефлексотерапии и стал делать свои первые шаги в этой области в той же клинике. Среди моих первых пациентов было много людей с болями спине. К нашему общему удовлетворению иглотерапия была весьма эффективна. Как-то своими успехами я поспешил поделиться со своей коллегой, тоже иглотерапевтом. Но ответ оказался для меня неожиданным: «Учись мануальной терапии. Если не снять блок в позвоночнике, то все остальное лечение будет бесполезным».

Такой ответ меня даже немного обидел, но заставил призадуматься. Спустя некоторое время, в 1995 году, я поступаю на двухмесячные курсы мануальной терапии и, получив диплом мануального терапевта, приступаю к практической деятельности. И первые результаты меня просто ошеломляют! В 90% случаев удается получить очень быстрое выздоровление. Необходимость в иглотерапии полностью отпала, и я от нее полностью отказался, хотя до сих пор использую знание биологически активных точек для точечного массажа.

За это время через мои руки прошли десятки тысяч пациентов. Мне часто говорят слова благодарности за быстрое исцеление, и я обычно отвечаю: «Именно за это я и люблю мануальную терапию».





В то же время необходимо отметить, что для части пациентов показано комплексное лечение: как мануальная терапия, так и медикаментозное либо сугубо медикаментозное. В таких случаях одолеть болезнь помогает моя квалификация невролога.

А сейчас я предлагаю вашему вниманию видео о том, в каких случаях какое лечение более эффективно.



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