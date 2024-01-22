«Планета Спорт»: распродажа спортивной одежды и обуви известных брендов

Новый год — время для новых начинаний, новых целей и достижений. И чтобы встретить все предстоящие вызовы с уверенностью, важно быть в отличной форме.

Если вы еще не начали активно заниматься спортом, то сейчас самое время обратить на это внимание. Ведь здоровье и физическая форма — это основа для успешной жизни. И чтобы мотивировать вас на старт, магазин «Планета Спорт» предлагает скидки на всю спортивную одежду и обувь от 20% до 50%!


Здесь вы найдете оригинальные товары от таких известных брендов, как Nike, Puma, Under Armour, Asics, Adidas, Reebok, New Balance и многих других. Эти бренды известны своим качеством, стилем и комфортом, поэтому вы можете быть уверены, что они помогут вам выглядеть и чувствовать себя отлично во время тренировок, игры или базовых занятий.

Выбрать одежду и обувь

Широкий выбор спортивной одежды и обуви представлен в магазинах по адресам:
Советский пр-т, 39,
ул. А. Невского, 7-9,
ул. Батальная, 65а.

А также не пропустите новое поступление одежды бренда The North Face!

Вы можете ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ через интернет-магазин planetasport.ru.

Не упустите возможность обновить свой гардероб и быть в лучшей форме для всех новых вызовов нового года. Начните свой путь к активной жизни прямо сейчас!

Не пропустите интересные акции и новости, присоединяйтесь к нам: мы в Telegram и «ВКонтакте» @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
Доставка ваших заказов!

Акция действительна с 15.01 по 31.01.24.

Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
planetasport.ru

Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
planetasport.ru
Все филиалы
187
Реклама. ООО «Планета Спорт-Опт». ОГРН 1123926079694
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter