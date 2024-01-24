DongFeng: новая эра коммерческого автомобилестроения

Коммерческие автомобили играют важную роль в доставке товаров и услуг, обеспечивая связь между предприятиями и потребителями. Однако поиск идеального автомобиля, сочетающего надежность, эффективность и инновационные технологии, может быть вызовом. Сегодня мы хотели бы представить вам новый коммерческий автомобиль DongFeng, который призван изменить парадигму в данной отрасли.

DongFeng является одним из ведущих производителей коммерческих автомобилей в мире. Компания была создана в 1969 году и с тех пор успешно развивается, зарекомендовав себя как надежного партнера

для множества предприятий по всему миру. DongFeng славится своим профессионализмом, инновационными решениями и высоким качеством продукции. Сочетание традиций и современных технологий делает DongFeng незаменимым игроком на рынке коммерческих автомобилей.

Преимущества

— Инновационные технологии: DongFeng интегрирует в свои автомобили передовые технологии, такие как системы навигации, связи и безопасности. Это позволяет повысить производительность, комфорт и безопасность водителей и пассажиров.

— Экономичность: DongFeng уделяет особое внимание экономии топлива и снижению выбросов вредных веществ. Новые двигатели и оптимизированные аэродинамические характеристики позволяют сократить затраты на эксплуатацию автомобиля и заботиться об окружающей среде.

— Грузоподъемность и вместимость: Автомобили DongFeng отличаются высокой грузоподъемностью и вместимостью, что дает возможность эффективно перевозить различные грузы и обеспечивать максимальный комфорт пассажирам.

— Надежность: DongFeng славится своей надежностью и долговечностью. Компания тщательно тестирует свою продукцию, чтобы гарантировать безопасность и стабильную работу автомобиля на протяжении долгого времени.



Применение и перспективы использования.



Новый коммерческий автомобиль DongFeng может быть использован во множестве отраслей, включая логистику, торговлю, грузоперевозки и другие. Его универсальность позволяют адаптироваться к различным потребностям бизнеса. На данный момент в Калининграде представлены две модели легкого коммерческого транспорта.

Dongfeng K33-561 — компактный грузовой цельнометаллический фургон для коммерческих грузоперевозок. В стандартной конфигурации имеет три посадочных места и фургон для перевозки грузов. Габаритные размеры автомобиля: 5,7×2,0×2,5 м., внутренний размер фургона: 3,3×1,8×1,9 м. Фургон можно использовать для перевозки различных грузов: почтовых отправлений, мебели, крупной бытовой техники, стройматериалов и т.д. Такую модель часто выбирают интернет-магазины и маркетплейсы, почтовые и курьерские службы, логистические компании. Фургон подходит как для коротких поездок, так и для перевозки грузов на дальние расстояния.

Модель укомплектована кондиционером с ручным управлением, аудиосистемой с радио, Bluetooth и широким дисплеем на приборной панели. Имеется многофункциональное рулевое колесо, система круиз-контроля, камера заднего вида, контроль устойчивости и другие электронные помощники, доступные в разных модификациях. Автомобиль оснащен дизельным двигателем Nissan Power M9T-600 мощностью в 136 л.с. Силовая установка отвечает экологическому стандарту Евро-6. Система впрыска Common Rail обеспечивает экономию топлива и тихую работу двигателя. 6-ступенчатая механическая трансмиссия отличается надежностью, имеет простую конструкцию, не требующую дорогостоящего обслуживания и ремонта.

Колесная формула 4×2 с передними ведущими колесами обеспечивает автомобилю отличную проходимость и устойчивость на любом дорожном покрытии. В стандартной модификации автомобиль комплектуется шинами 215/75 R16С с литыми дисками.

Возможны модификации: грузопассажирский фургон, автобус, автомобиль для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и ритуальный автомобиль.

unfeng (Dongfeng) Q35 J — это малотоннажный коммерческий автотранспорт с пятиступенчатой механической коробкой передач, который рассчитан на работу при повышенных нагрузках в российских климатических условиях. Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось — 3 тонны, на переднюю — 1,75 тонны. Колесная формула: 4×2.Оснащен четырехцилиндровым дизельным двигателем Q25A-150E60 с турбиной, мощность которого составляет 132 лошадиных силы. Объем — 2,496 литра. Максимальный крутящий момент — 325 Н*м при 2000 оборотах в минуту. Этот двигатель отвечает экологическому классу 6 и отличается ремонтопригодностью и надежностью.

Трехместная кабина обеспечивает комфортные условия для водителя и пассажиров, в базовую комплектацию входит: электрические стеклоподъемники, ГУР, кондиционер, магнитола с Bluetooth и радио.

Подвеска у грузовика зависимая с рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами, которая отличается простотой конструкции, прочностью, выносливостью при езде по плохим дорогам, стабильностью клиренса, хорошей защитой узлов, приводящих колеса в движение.

Грузовик является надежным транспортным средством с простой конструкций, низкой стоимостью ремонта и техобслуживания. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в грузоперевозках, что делает его хорошим выбором для компаний, которые занимаются перевозкой грузов.

Возможны модификации: бортовая платформа, бортовая платформа с тентом, промтоварный фургон, изотермический фургон, кран-манипулятор.

DongFeng благодаря своей репутации, инновационным технологиям и надежности является значимым игроком в сфере коммерческого автомобилестроения. Новый автомобиль DongFeng предлагает высокую экономичность, надежность и универсальность, что делает его привлекательным для предприятий различных отраслей.

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