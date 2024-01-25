Приглашаем на тест-драйв новых брендов Jetour и BAIC, выгода до 700 000 р.

Дилерский центр «Динамика» приглашает на тест-драйв новых автомобильных брендов.

Теперь каждый клиент сможет выбрать автомобиль по душе. Стоимость автомобилей стартует от 2 215 000 ₽. А если считать с январскими выгодами, то от 1 715 000 ₽

Итак, какие модели можно увидеть в дилерском центре «Динамика»?

Молодой бренд Jetour с тремя вариантами кроссоверов: Dashing, X90 Plus, X70 Plus. Весь модельный ряд присутствует на тест-драйве.

Jetour Dashing представляет собой компактный кроссовер городского типа. Современный дизайн, интеллектуальные технологии и качественная отделка интерьера. Всё что нужно современному водителю. Стартует от 2 789 900 ₽, но в январе действует очень приятная выгода до 650 000 ₽***. Автомобили доступны в самых разных комплектациях от базовой до максимальной





Кроссовер X70 Plus стартует от 3 099 900 ₽ и также присутствует на тест-драйве и в наличии в дилерском центре. На данную модель выгода до 500 000 ₽***** в январе.







И семейный кроссовер X90 Plus, который присутствует в 5-ти и 7-ми местной вариациях. Тут выгода для клиентов до 700 000 ₽******, но только на автомобили в наличии в дилерском центре.





Также у нас появился более демократичный бренд BAIC.

Седан комфорт-класса BAIC U5 Plus. Стоимость автомобиля стартует от 2 215 000 ₽. В январе выгода до 500 000 ₽*

Cписок автомобилей участвующий в акции ограничен! Подробности акции на нашем сайте: dynamica-baic.ru

И да, большой выбор автомобилей в наличии!

BAIC X35





BAIC X35 имеет современный и стильный внешний вид. Он обладает эргономичными фарами и динамичным силуэтом.



BAIC X35 хорошо справляется с городскими условиями и легким бездорожьем. В дилерском центре предлагают убедиться в этом лично и пройти тест-драйв на новой модели! Его стоимость начинается от 2 320 000 ₽/

И Динамика Калининград также предоставляет выгоду до 500 000 ₽*!

Самой интересной новинкой этого года стала модель BAIC X55. Кстати, автомобиль в наличии!

Бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с и 300 Hm (адаптированный под бензин АИ-92). В роли КПП — семиступенчатый «робот». Привод только передний, но позже может появиться и полноприводная версия, подвеска позволяет (спереди McPherson, сзади пятирычажка!).

На эту модель также действует выгода до 400 000 р **

Ещё одной приятной новинкой стал BAIC X7. Выглядит среднеразмерный кроссовер элегантно, выразительно, стильно и динамично. В российской спецификации для X7 модели BAIC предлагается исключительно четырёхцилиндровый бензиновый двигатель TGDI рабочим объёмом 1.5 литра. Стоимость автомобиля из наличия составит от 3 100 000 ₽. Январские предложения также не оставят никого равнодушным. Выгода до 400 000 р**





Ну и, конечно, rрасавец полноприводный BAIC BJ40. Этот автомобиль не оставит равнодушным!

Обращаем ваше внимание: наши клиенты могут не беспокоиться — сервис брендов Hyundai и Mazda также присутствует и будет произведён в полном объёме. Мы по-прежнему являемся официальными представителями этих брендов в Калининграде.





Кстати, приятным бонусом станет акция по замене масла для автомобилей Hyundai в двигателе от 4 215 ₽. Подробности можете найти по ссылке.

* Выгода до 500 000 руб. для BAIC U5 Plus, X35 и суммируется по следующим программам: по прoгpаммe «Tрейд Ин», cкидкa — 200 000 pублeй + При покупке в кредит, оформленный в ДЦ «Динамика», с картой помощи и с оформлением полного КАСКО, при сумме кредита 1 млн и выше скидка — 300 000 рублей. Предложение действует только до конца января и только на автомобили в наличии на складе.

**Выгода до 400 000 руб. для BAIC X7, X55 и суммируется по следующим программам: по программе «Трейд Ин» скидка — 200 000 рублей, при покупке в кредит, оформленный в ДЦ «Динамика», с картой помощи и с оформлением полного КАСКО (Росгосстрах — СЛ № 0001 выдана 06.06.18), при сумме кредита 1,0 млн и выше скидка — 200 000 рублей.** Предложение действует до конца января и только на автомобили в наличии на складе. в дилерском центре ООО «Динамика Калининград» в сроки акции с 01.01.2024 по 31.01.2024.

Предложение не является публичной офертой (ст 437 ГК РФ) и носит информационный характер. Количество автомобилей для участия в акции ограничено, сроки и условия акции могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности участия в акции вы можете узнать по телефону: +7 (4012) 30 37 37, а также приехав к нам по адресу: г.Калининград, ул.Дзержинского, 130.

*** Выгода до 650 000 руб. для Jetour Dashing и суммируется по следующим программам: по программе «Трейд Ин», скидка — 350 000 рублей + При покупке в кредит, с картой помощи стоимостью и КАСКО, при сумме кредита 1,0 млн и выше скидка — 150 000 рублей + прямая скидка 150 000 рублей

**** Выгода до 500 000 руб. для Jetour X70 Plus и суммируется по следующим программам: по программе «Трейд Ин», скидка — 250 000 рублей + При покупке в кредит, с картой помощи стоимостью и КАСКО, при сумме кредита 1,0 млн и выше скидка — 250 000 рублей

***** Выгода до 700 000 руб. для Jetour X90 Plus и суммируется по следующим программам: по программе «Трейд Ин», скидка — 450 000 рублей + При покупке в кредит, с картой помощи стоимостью и КАСКО, при сумме кредита 1,0 млн и выше скидка — 250 000 рублей

Банк — партнёр ПАО Росбанк, Лицензия № 2272 выдана 28.01.2015 г.

Подробности уточняйте в отделе продаж. Предложение действует только до 31.01.2024 года.