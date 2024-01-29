Шампиньоны могут заменить солнце*

Звучит как фантастика, но австралийские ученые доказали, что этот вид грибов способен повысить уровень витамина D в организме. Обычно мы получаем его, находясь на солнце или из рыбы. Но согласитесь, что количество солнечных дней в нашем регионе, далеко от показателей юга. А витамин D положительно влияет на настроение и сохраняет здоровье костей.


В Калининграде ежегодно выращивают почти 200 тонн свежих шампиньонов, которые можно приобрести в торговых сетях. Рассказываем как и где производят полезные грибы.

Агроферма «Биобалт» на рынке 7 лет. Это единственное предприятие в области, специализирующееся на выращивании шампиньонов. Постоянно наращивая объемы производства экологически чистых грибов, компания в прошлом году вышла на российский рынок. Теперь ее продукцию под торговой маркой «Король шампиньон» можно найти на прилавках московского «Вкусвилла» и в торговой сети «Мираторг». Для калининградцев продукция доступна в супермаркетах «Виктория», «Спар», сети замороженных продуктов «Ледяное сердце» и в «Лавке вкуса».

Передовое европейское оборудование и технологии, плюс ежедневный труд коллектива компании «Биобалт» позволяют получать качественный урожай шампиньонов круглый год. Для производства экологически чистых шампиньонов используется только натуральное сырье и чистая вода. А от момента посева до сбора грибов проходит 40 дней, и цикл повторяется вновь. Подробнее о технологии выращивания шампиньонов смотрите видео.


Хорошее настроение, крепкие кости, сильный иммунитет и здоровое сердце — вот только некоторые полезные свойства, которую могут принести организму грибы, включенные в рацион. Доказано экспертами Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание».

Чтобы узнать рецепты вкусных блюд из шампиньонов и интересные факты о царстве грибов, читайте «Король Шампиньон» в ВК. Подписывайтесь!

Попробовать приготовленные блюда из шампиньонов можно на фудкорте «Балтии молл» или кафе-бистро «Король Шампиньон» по адресу: Калининград, ул. Черняховского, 15б (ориентир — остановка «Центральный рынок»).

Подробная информация:
biobalt.ru
«Король Шампиньон» в ВК


*Исследование проведенное Nutrition Research Australia в 2020 году

Справка

Биобалт агроферма

Гурьевский р-н, пос. Матросово, пер Центральный, 8В
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