«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в поселках двух районов области

Более трех тысяч жителей Калининградской области получили доступ к качественной связи и быстрому мобильному интернету. Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в малых населенных пунктах Багратионовского и Гурьевского районов региона.

Связисты построили базовую станцию в посёлке Партизанское Багратионовского района, где постоянно проживает около 100 человек. Здесь расположен один из крупнейших садов Калининградской области, где в промышленных масштабах выращивают груши и черешню. Местные жители получили доступ к быстрому мобильному интернету четвёртого поколения и качественным голосовым звонкам, в том числе с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук, мгновенное соединение, но и дает возможность общаться, не прерывая интернет-сессии.

Также инженеры установили телекоммуникационное оборудование в посёлке Южный, расположенном вблизи трассы Калининград — Долгоруково. Теперь жителям доступен мобильный интернет от «МегаФона» со средней скоростью 50 Мбит/с, обеспечивающий быстрый выход в сеть для решения бытовых задач и проведения интерактивного досуга, а стабильный сигнал позволяет автомобилистам, проезжающим мимо поселка, пользоваться онлайн-навигатором, узнать последние новости из интернета, уточнить прогноз погоды, связаться с родными и близкими и воспользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.





Еще две базовых станции построили в поселках Маршальское и Ласкино Гурьевского района. Новое оборудование работает в среднечастотном диапазоне, что обеспечивает быстрый выход в сеть и стабильный сигнал, даже в труднодоступных локациях. Наличие уверенного сигнала сотовой связи позволит жителям пользоваться всеми цифровыми платформами и услугами, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами. Только в январе 2024 года жители этих поселков прокачали более 12 терабайт данных — это примерно 1,7 миллиона минут или 3 года беспрерывного прослушивания музыки.

«Мы понимаем насколько сегодня важно наличие мобильной связи и стабильного интернета для современного человека, особенно для жителей малых и удалённых населённых пунктов, где мобильная сеть — единственный способ выйти на связь. Поэтому, когда наши специалисты строят новые объекты связи, они всегда подбирают оптимальную локацию, чтобы обеспечить стабильное покрытие на всей территории населенного пункта», — рассказывает Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининградской области.

В 2023 году специалисты «МегаФона» провели масштабную работу по цифровизации Калининградской области: построили около 30 новых базовых станций и модернизировали порядка 20 объектов связи. Впервые вышли в сеть поселки Отксово, Некрасово и Матросово, замок Бальга и «Танцующий лес» на Куршской косе.