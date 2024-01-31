«Цементум» перевел работу команды в виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса»

«Цементум» — один из крупнейших производителей цемента в России — перевел деловые коммуникации в виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса». Облачная экосистема позволяет команде, распределенной по разным регионам страны, эффективно взаимодействовать независимо от местоположения сотрудников. Более 1500 специалистов компании могут легко обмениваться информацией, проводить онлайн-совещания, работать над общими проектами и использовать виртуальные сервисы для хранения и обработки данных, находясь как на производственных площадках, так и в зоне добычи нерудных материалов.

До миграции в экосистему «Яндекс 360 для бизнеса» компания просчитывала разработку on-prem решения, но внутреннее исследование показало низкую рентабельность создания собственного продукта. Тогда начали анализировать существующие SaaS-решения на рынке и выбирать подходящее для достижения своих бизнес-целей. При выборе поставщика основной акцент делали на доступность корпоративных инструментов для выполнения рабочих задач в едином пространстве. В компании отмечают, что такой подход способствует повышению производительности и улучшению коммуникаций внутри команды.

Экосистема сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» практически полностью закрыла потребность компании в рабочих инструментах. Команде не пришлось искать дополнительные продукты и покупать лицензии — все необходимые сервисы доступны в контуре одного решения. Сейчас сотрудники «Цементум» в бизнес-коммуникациях активно используют Почту для внутреннего и внешнего общения, Диск для хранения чертежей и топосъемки, Документы для структурирования файлов и работы с ними вместе с командой, Телемост для проведения видеовстреч с коллегами и партнерами.





«Использование инфраструктуры облачных сервисов позволяет компаниям избежать больших капитальных затрат на закупку и обслуживание собственного оборудования, сократить издержки на обновление и поддержку программного обеспечения — все эти задачи ложатся на поставщика облачных услуг. Кроме того, как правило, облачные решения предлагают гибкие тарифы, которые позволяют масштабировать количество пользователей и хранилище данных по мере необходимости. Тарифная политика „Яндекс 360 для бизнеса“ создана с учетом потребностей и предпочтений клиентов и позволяет нашим заказчикам выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от их текущих необходимостей», — отмечает Александр Чеснавский, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».