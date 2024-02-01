«Вкусно — и точка»: открыт набор работников

Мы приглашаем: работника предприятия «Вкусно – и точка».

— Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе— Готовить наши знаменитые блюда из продуктов высочайшего качества— Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном — настроении!— Официальное трудоустройство с первого дня— Стабильную заработную плату и гибкую систему премирования, выплаты 2 раза в месяц— Индивидуальный график, позволяющий совмещать работу с тем, что важно для вас— Бесплатное питание и униформу— Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные— Карьеру для каждого, вне зависимости от опыта— Корпоративное волонтёрство— Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ— Возраст от 16 лет— Опыт не требуется

Переходите по ссылке и заполняйте анкету: Работа — и точка https://rabotaitochka.ru/.