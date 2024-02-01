«Вкусно — и точка»: открыт набор работников

Мы приглашаем: работника предприятия «Вкусно – и точка».В нашей дружной команде вы будете:
— Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе
— Готовить наши знаменитые блюда из продуктов высочайшего качества
— Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном — настроении!
Мы гарантируем:
— Официальное трудоустройство с первого дня
— Стабильную заработную плату и гибкую систему премирования, выплаты 2 раза в месяц
— Индивидуальный график, позволяющий совмещать работу с тем, что важно для вас
— Бесплатное питание и униформу
— Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные
— Карьеру для каждого, вне зависимости от опыта
— Корпоративное волонтёрство
Требования к кандидатам:
— Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ
— Возраст от 16 лет
— Опыт не требуется
Переходите по ссылке и заполняйте анкету: Работа — и точка https://rabotaitochka.ru/.