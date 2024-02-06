Опора на прочность: как возводят новые мосты через Преголю

Реконструкция двухъярусного моста в Калининграде идет полным ходом. Пустить движение по железнодорожному мосту должны уже в конце этого года, сдать автомобильный — осенью 2025-го. Один из главных этапов строительства — возведение русловых опор, спроектированных в виде огромных башен с овальным сечением. Поставщиком железобетонных изделий и бетона для монолитных конструкций является Завод ЖБИ-2. Только для заливки ростверка (массивной плиты) под одну из таких опор автодорожного моста понадобилось более 1600 кубометров бетона. Завод ЖБИ-2 осуществлял ее круглосуточно с учетом всех требований заказчика.

Как известно, вместо признанного аварийным двухъярусного моста будет сооружено два новых. Тот, что ближе к порту — железнодорожный, а со стороны Музея Мирового океана — автомобильный. Его общая длина составит 386,7 метра, он будет состоять из восьми опор и трех пролетных строений. Центральный пролет является судоходным и выполнен в виде вертикально-подъёмного разрезного цельнометаллического балочного пролётного строения, обеспечивающего под мостовой судоходный габарит шириной 50 метров и высотой 28 метров. Причем, как обещают проектировщики, подниматься пролет будет всего за три с половиной минуты.

Этот механизм поместят в опоры-башни высотой 60,5 метра. Аналогичные башни, только на 6 метров ниже, выросли там, где строится железнодорожный мост. Их уже сейчас называют архитектурной доминантой города. Неудивительно, что для строительства понадобились усилия другой доминанты — только в сфере производства бетона. Это Завод ЖБИ-2, который постарался поставить вышеупомянутые 1600 кубометров без малейших проволочек. Для этого потребовались усилия буквально всех подразделений предприятия.

«Был установлен сменный график для водителей, в сутки нужно было сделать 168 рейсов. Бетон нужно было подать теплый, он сделан на горячей воде. Чтобы соблюсти температурный режим, логистика должна быть безупречной, а машины — подходить со строгим интервалом, словно конвейер. Здесь очень важна работа диспетчера, который постоянно должен держать на контроле и загрузку бетона, и доставку, и разгрузку. И пробки на дорогах тоже, потому что везти бетон приходилось в том числе в часы пик», — рассказывает начальник транспортного цеха Завода ЖБИ-2 Илья Кафтан . При этом параллельно нужно было возить продукцию завода и на другие объекты, ведь этим мостом география работ, в которых задействован Завод ЖБИ-2, не ограничивается.

В прошлом году предприятию исполнилось 75 лет. Накопленный за эти годы опыт и стал гарантом успеха: здесь есть собственный конструкторско-технологический отдел, производственная лаборатория, которая разрабатывает подобные проекты, просчитывая буквально все нюансы. Сейчас на заводе можно заказать бетон абсолютно любой марки и класса, в том числе специальный, особо высокой прочности, который используется при строительстве мостов. Сейчас для его изготовления пришлось завозить специальный цемент из республики Мордовии, гранитный щебень — из Белоруссии. Для того, чтобы исключить логистические проблемы и несостыковки, что особенно важно для оторванного от основной части страны региона в нынешние непростые времена, на заводе построен склад, вмещающий более 5 тысяч тонн материалов — он полностью загружен и пополняется по мере необходимости.

Помимо разных типов цемента и щебня среди нужных для производства бетона компонентов — несколько видов песка, вода, различные «добавки»-пластификаторы. В морозную погоду сыпучие, так называемые инертные материалы, обрабатываются паром, а вода подогревается — как это и случилось при бетонировании ростверка опоры автодорожного моста через Преголю. «Мы спокойно можем работать и зимой — даже сильные для нашего региона морозы в минус 15-20 градусов никаких проблем не составляют, поскольку бункеры инертных материалов подключены к парогенератору. В итоге бетон приходит на площадку не ниже комнатной температуры, что позволяет первоначальный набор прочности обеспечить в полном объеме», — поясняет начальник бетонно-смесительного узла Дмитрий Садырев.

Он показывает «подведомственную территорию»: под бункерами находится весовая лента, каждый инертный материал взвешивается в соответствии с рецептурой бетона. Процесс полностью автоматизирован и исключает несоответствия. Но дополнительно он все равно контролируется: даже в бетоносмеситель выведена видеокамера, которая позволяет отслеживать происходящее визуально.

Если бетонно-смесительный узел — это «сердце» завода, то лаборатория — его «волевой центр». Все компоненты проходят сложный многоступенчатый контроль, начиная с карьера (у Завода ЖБИ-2 он собственный) — там находится одно из подразделений лаборатории — заканчивая выездами на объекты (где у заказчика параллельно проходят свои проверки). «Цемент, песок, щебень, вода, добавки — каждый из этих компонентов должен соответствовать определенным требованиям, как марка, как гранулометрический состав, влажность, прочность, морозостойкость, все это проверяется», — поясняет начальник производственной лаборатории Наталья Березина.

Важный этап исследований — испытание застывшего бетона, для этого его заливают в кубические формы с гранями в 100 мм. Кубы испытывают на прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и другие свойства. Для этого используется специальное оборудование: пресс, морозильная камера, установка для испытания водонепроницаемости. Например, в морозильной камере бетон испытывается при температуре в минус 20 градусов; «кубик» нужно многократно заморозить и разморозить. Например, те, что изготавливались из «мостового» бетона, проходили эту процедуру 300 раз — и бетон своих прочностных свойств не терял. «В течение бетонирования ростверка мы испытывали бетон постоянно. Дополнительно отбирали каждые сутки образцы для подтверждения прочностных характеристик, в первые сутки — на морозостойкость, чтобы еще раз подтвердить качественные показатели бетона. Помимо этого, на каждую партию, то есть, на каждую машину, мы даем паспорт качества. Если возникают какие-то вопросы, мы постоянно на связи, наши лаборанты присутствуют на объекте — при необходимости мы что-то тут же корректируем», — описывает Наталья Березина. «Мы обеспечиваем этот объект с самого начала — поставляли бетон на буронабивные сваи, по чертежам заказчика изготовили ограждающие стенки, производим забивные сваи и дорожные плиты».







«Возможно, со стороны кажется, что все просто, но на самом деле наша работа — это очень сложный и ответственный процесс. На нашем заводе предусмотрены все нюансы, связанные с погодой, обеспечением, подготовкой компонентов для бетонной смеси, у нас предусмотрено все, — резюмирует Дмитрий Садырев. — Основная сложность в том, что результат зависит от слаженной работы всех подразделений — лаборатории, бетонно-смесительного узла, транспортного отдела, энерго-механической службы. Все эти шестеренки должны совпасть. У нас они совпадают, поэтому мы вне конкуренции».