3 причины купить велосипед в феврале

Представьте, что наступила весна и вы с наслаждением катите по велодорожке вдоль моря... на шикарном, комфортном и качественном велосипеде всемирно известного бренда Giant!

3 причины купить велосипед в феврале:

1. Только с 5 по 11 февраля скидки 35% на все велосипеды Giant в «Планете Спорт». Акция продлена!
Это отличная возможность сэкономить деньги на качественном велосипеде.

Велосипеды Giant выигрывают чемпионаты мира, Тур де Франс, Париж — Рубэ. Они выигрывают награды за лучший дизайн, но самое важное — они завоёвывают сердца тех, кто решает сделать велосипед частью своей жизни!

2. Подготовка к сезону: Покупка велосипеда зимой дает возможность подготовиться к началу велосезона. Вы можете оборудовать велосипед, подобрать нужные аксессуары и провести сервисное обслуживание, чтобы быть готовым к первым теплым дням.

3. Выбор моделей: В зимний период больше вариантов выбора модели, размера, цветового решения. Ассортимент отвечает даже самым привередливым запросам.

Таким образом, приобретение велосипеда в феврале может быть хорошим решением, позволяющим сэкономить деньги, готовиться к новому сезону и иметь больший выбор.

Выбрать велосипед Giant



Велосипеды Giant — идеальное сочетание проверенных временем технологий и комплектующих, на которые можно положиться и которым можно доверять.

Ты можешь выгодно приобрести велосипед Giant #вместе_с_планетой !

Акция действует с 5.02.24 по 11.02.24 включительно, во всех магазинах «Планета Спорт», в т.ч. и в интернет-магазине. Количество велосипедов, участвующих в акции ограничено. Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.

Еще больше акций и новостей у нас в Telegram: @planetasportplus

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