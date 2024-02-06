«МегаФон»: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год

В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota увеличился на 90%. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись более чем в два раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении. У калининградцев в прошлом году также наибольшим спросом пользовались смарт-розетки – рост продаж этих устройств составил 15%.


Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 году выросли в два раза. Вслед за ними жители Калининграда и области стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне.

В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. При этом в столичном регионе спрос на такие товары за прошедший год увеличился в полтора раза. В Северо-Западном федеральном округе жители Калининградской области входят в пятерку самых активных покупателей «умной техники» для дома.

«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», — отмечает директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

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