МАОУ лицей № 49 приглашает 10 февраля на «День открытых дверей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда «Лицей № 49» приглашает 10 февраля в 11.00 на «День открытых дверей». Это уникальная возможность на один день погрузиться в атмосферу лицея и почувствовать себя частью команды.

Театральное

Филологическое

Инженерное и IT

Юридическое

Социально-экономическое

Биомедицинское.

Приглашаем девятиклассников школ города и их родителей познакомиться с особенностями организации обучения в старшей школе лицея, задуматься над профессиональным выбором, выбрать одно из шести направлений подготовки:

Участникам необходимо зарегистрироваться.

Контактные телефоны: 21-59-45 — приёмная директора лицея (ул. Кирова, 28)

+7 991 482 97 87 (заместитель директора лицея по старшей школе)

E-mail: maoulic49@edu.klgd.ru.



Отличительные черты лицея:



Высокое качество образовательных услуг как в гуманитарной, так и в естественнонаучной (технической) областях, подтвержденное высокими баллами ЕГЭ.

Инновационность — организация образовательного процесса, применение технологий и методик, ориентированных на развитие современных компетентностей.

Креативность — конкурентоспособное участие лицеистов в интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня, научных конференциях, федеральных и международных проектах.

Факты о нас:

Ежегодно лицей выпускает 100-балльников и около 40 медалистов.

Сетевым партнером лицея является БФУ им. И. Канта.

Более 30 лет в лицее существует уникальный театральный класс.

В лицее трудятся 4 Заслуженных учителя РФ, 1 кандидат педагогических наук, 1 Заслуженный мастер спорта. Свыше 85% педагогов лицея имеют высшую квалификационную категорию. Здесь работают 4 победителя регионального конкура «Учитель года».

Лицей в 2019 году вошел в рейтинг 200 лучших школ России в сфере информационных технологий.

Лицей в 2021 году вошел в рейтинг школ Северо-западного округа, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля.

Лицей с 2021 года входит в пятёрку образовательных организаций Калининградской области по абсолютному количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Профессионализм педагогического состава, его высокий творческий и методический потенциал.