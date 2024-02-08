МАОУ лицей № 49 приглашает 10 февраля на «День открытых дверей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда «Лицей № 49» приглашает 10 февраля в 11.00 на «День открытых дверей». Это уникальная возможность на один день погрузиться в атмосферу лицея и почувствовать себя частью команды.Приглашаем девятиклассников школ города и их родителей познакомиться с особенностями организации обучения в старшей школе лицея, задуматься над профессиональным выбором, выбрать одно из шести направлений подготовки:
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Театральное
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Филологическое
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Инженерное и IT
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Юридическое
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Социально-экономическое
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Биомедицинское.
Участникам необходимо зарегистрироваться.Регистрация
Контактные телефоны:
E-mail: maoulic49@edu.klgd.ru.
Отличительные черты лицея:
Высокое качество образовательных услуг как в гуманитарной, так и в естественнонаучной (технической) областях, подтвержденное высокими баллами ЕГЭ.
Инновационность — организация образовательного процесса, применение технологий и методик, ориентированных на развитие современных компетентностей.
Креативность — конкурентоспособное участие лицеистов в интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня, научных конференциях, федеральных и международных проектах.Профессионализм педагогического состава, его высокий творческий и методический потенциал.
Факты о нас:
- Ежегодно лицей выпускает 100-балльников и около 40 медалистов.
- Сетевым партнером лицея является БФУ им. И. Канта.
- Более 30 лет в лицее существует уникальный театральный класс.
- В лицее трудятся 4 Заслуженных учителя РФ, 1 кандидат педагогических наук, 1 Заслуженный мастер спорта. Свыше 85% педагогов лицея имеют высшую квалификационную категорию. Здесь работают 4 победителя регионального конкура «Учитель года».
- Лицей в 2019 году вошел в рейтинг 200 лучших школ России в сфере информационных технологий.
- Лицей в 2021 году вошел в рейтинг школ Северо-западного округа, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля.
- Лицей с 2021 года входит в пятёрку образовательных организаций Калининградской области по абсолютному количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.