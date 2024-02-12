Dongfeng: японские автомобили возвращаются?

Компания «ДО-КАР», официальный дилер автомобильной марки Kia в Калининграде, открыла новое направление и представила первые легковые модели от бренда Dongfeng.

Dongfeng Motor Corporation, один из крупнейших китайских автомобильных производителей, продолжает завоевывать сердца автолюбителей своими новыми моделями, предлагая уникальные характеристики и инновационные технологии японских, французских и корейских марок.

Компания была создана в 1969 году и является одним из лидеров автомобильной индустрии не только на рынке Китая, но и по всему миру. Благодаря собственным разработкам и сотрудничеству с мировыми лидерами в автомобильной отрасли Dongfeng регулярно представляет на рынке новые технологии и передовые решения. Результатом этого являются усовершенствованные системы безопасности и комфорта, снижение выбросов вредных веществ, улучшение производительности и снижение расхода топлива.







«Dongfeng Motor Corporation сегодня — это 13 автомобильных брендов, от бюджетных до премиальных — рассказывает о марке исполнительный директор дилерского центра «ДО-КАР» Евгений Шинкаренко. — В состав компании входят такие имена, как Aeolus, Voyah, Forthing, Glory, Venucia, а также совместное партнерство и производство с корейскими, японскими и европейскими марками Kia, Honda, Nissan, Infiniti, Citroen и Peugeot».

Производитель входит в четверку лидеров Китая в автомобилестроении и специализируется на выпуске пассажирских и грузовых автомобилей, предлагая широкий спектр моделей различных классов и ценовых категорий.







«В линейке легковых моделей: седаны, хетчбэки, кроссоверы, пикапы и минивэны — комментирует Евгений. — В настоящее время производитель продолжает развивать модельный ряд, стремясь удовлетворить потребности и ожидания своих клиентов, — а это значит, что в ближайшее время наш автоцентр будет готов предложить вам еще больше инноваций и достижений от этой компании».

Уже сегодня клиенты «ДО-КАР» могут стать участником выгодной программы на покупку нового седана бизнес-класса Aeolus Shine Max и приобрести данную модель по цене от 2 199 000 рублей! В то же время на модели кроссоверов Dongfeng 580, DFSK ix5, внедорожника DFSK ix7 и пикапа DF6 действует специальная цена.

Прямо сейчас вы можете записаться на тест-драйв в дилерский центр «ДО-КАР» и оценить автомобили в пробной поездке.

Ждем вас в «ДО-КАР» — официальном дилерском центре бренда Dongfeng, по адресу: Московский пр-т, 207, или по телефону 577-333.