Слово шпиона: в Калининграде показали первые серии «ГДР» (фото)

В кинотеатре «Заря» презентовали политический триллер «ГДР» (18+), где Калининград исполнил роль немецкого города. Это шпионская история времен распада СССР и объединения Германии, главным героем которой становится советский разведчик Александр Нечаев. С 16 февраля сериал можно будет посмотреть на платформе Wink компании «Ростелеком».

После проваленной миссии капитана КГБ Александра Нечаева (Александр Горбатов) отправляют перекладывать бумаги в безымянном отделе, однако через пару лет ему выпадает шанс отыграться. Под видом фотокорреспондента ТАСС он попадает на выступление берлинского мюзик-холла в Москве, подозревая, что кто-то из артистов должен передать зашифрованную информацию американскому агенту. Рядовая спецоперация оборачивается схваткой мировых разведок, от результатов которой зависит, кто будет управлять новой Европой на правах её архитектора.





Проект Wink Originals следует канонам жанра в самом лучшем виде: погони на мерседесах по брусчатым улицам Берлина, посадка самолета на Красной площади, повсеместные прослушки в гостиницах, убийства свидетелей, загримированные лейтенанты спецслужб, фотоаппараты в виде пачки сигарет, а вместо мартини с водкой — прозрачная жидкость в хрустальной рюмке. И всё это — в декорациях недавнего прошлого, ещё не успевшего покрыться патиной. «Сейчас есть запрос на рефлексию о временах конца 1980-х — начала 1990-х, — считает генеральный директор Wink Антон Володькин. — Мы выпустили целый ряд проектов на эту тему. Собственно, действие „Слова пацана“ происходит в то же самое время, просто в другом месте».





Шпионский боевик разворачивается на фоне реальных событий: из телевизора доносятся новости о волнениях в ГДР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев обсуждает холодную войну за завтраком с супругой, ликвидация Варшавского договора уже не кажется чьей-то злой выдумкой. «Реального здесь — 90 процентов, — считает продюсер сериала Юрий Сапронов. — Был архив „Штази“? Был. Были разведка ГДР и операция [КГБ] „Луч“? Были. Был ли такой Нечаев? Нет. О чем Михаил Горбачев беседовал в спальне с Раисой Максимовной, никто не знает, кроме них. Мы попытались предположить, о чем они говорили с учетом всех этих событий. В принципе, практически все правда, но, конечно, есть наш авторский посыл».





Актерский состав «ГДР» объединяет известные имена и новые лица. Жену советского разведчика играет Дарья Урсуляк («Художник», «Подольские курсанты»), обольстительную танцовщицу немецкого кабаре — Линда Лапиньш («Коса», «Иные»), музыканта родом из США — звезда «Движения вверх» Кирилл Зайцев, его возлюбленную — перекочевавшая из «Слова пацана» Елизавета Базыкина, офицеров КГБ с разным количеством звезд на погонах — Александр Голубев, Сергей Жарков, Александр Обласов и др.

Съемки сериала проходили в Москве, Выборге, Берлине, Минске, Гродно, Бресте, Стамбуле. 32 смены провели в Калининградской области. Самому западному российскому региону по традиции досталась роль территории Германии. У Кафедрального собора кинематографисты построили Берлинскую стену, у правдинской ГЭС сталкивали в реку автомобиль с окоченевшим трупом, расставляли танковые ежи на Нижнем озере.

«Wink серьезно ворвались на рынок и вошли в тройку лидеров кинопроизводства. Конечно, мы хотим привлечь их в Калининград, чтобы Wink продолжил рассматривать [наш регион] в качестве площадки для организации съемок», — признался на спецпоказе министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Продюсеры сериала уверяют, что «без Калининградской области сериал точно не получился бы». «, — отмечает директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим. —

В «ГДР» есть все, что положено ждать от шпионского триллера, но все же сериал не ограничивается требованиями к жанру и привычными лекалами. Да, здесь есть супергерой, но его образ не отполирован до блеска. Прежде всего капитан Нечаев — живой человек. Здесь на удивление много юмора и есть от чего громко посмеяться. И от чего сжаться сердцу — тем более.

«ГДР» появится на платформе Wink уже 16 февраля. Впереди — 14 серий с советскими шпионами.



