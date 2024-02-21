Где купить постельное белье ИКЕА в Калининграде

Магазины «Товары из ИКЕА» (Калининград) заботятся о вашем сне, предлагая большой выбор постельного белья ИКЕА. Весь домашний текстиль изготовлен из натуральных тканей, органического хлопка и сатина, это позволяет обеспечить для вас комфортный и здоровый сон. Наши магазины реализуют качественное постельное белье ИКЕА в Калининграде, которое будет радовать вас долгие годы. Предлагаем большой выбор моделей, цветов и размеров. Каталог домашнего текстиля всегда обновляется.

Комфортная и красивая спальня — ключ к приятному отдыху и теплой атмосфере в доме. В наших магазинах каждый сможет выбрать оптимальный вариант постельного белья, которое не только украсит интерьер, но и подарит ощущение тепла и комфорта во время сна.





Предлагаем большой выбор домашнего текстиля ИКЕА:

Комплекты постельного белья

Простыни и наволочки

Текстиль для ванной комнаты

Детское постельное белье

Контейнеры и чехлы для хранения

Полотенца кухонные и банные

Товары для спальни и гостиной

Одеяла, подушки

Покрывала, пледы и многое другое

Почему стоит остановить выбор на нашей продукции?

«Товары из ИКЕА» — уютные магазины постельного белья в Калининграде! Помимо большого ассортимента наши магазины отличаются приемлемыми ценами. Это стало возможным благодаря прямым поставкам от производителей из Европы, а также налаженному каналу импорта ИКЕА. Мы работаем для того, чтобы вам было уютно и комфортно проводить время дома, чтобы вы любили свой дом. Если нужного товара нет в наличии покупатели всегда могут оформить в магазине доставку из ИКЕА





Весь ассортимент продукции ИКЕА наших магазинов:

«Товары из ИКЕА» — это светлые и уютные розничные магазины товаров для дома в Калининграде. Основной ассортимент: товары из ИКЕА, мебель, посуда, товары для кухни и ванной, игрушки, светильники, предметы для декора, полотенца, постельное белье — все для обустройства быта и создания домашнего уюта!

постельное белье ИКЕА

наволочки, простыни, пододеяльники ИКЕА;

столовое белье (скатерти, салфетки, дорожки) и текстиль для кухни;

полотенца и наборы для ванной ИКЕА;

махровые и домашние халаты для всей семьи;

подушки, одеяла, наматрасники ИКЕА;

покрывала и пледы ИКЕА;

детский текстиль ИКЕА;

аксессуары для дома ИКЕА;

посуда и товары для кухни ИКЕА;

мебель ИКЕА;

игрушки, детские товары ИКЕА;

столы и стулья ИКЕА;

стеллажи и тележки ИКЕА;

системы хранения ИКЕА;

подарочные сертификаты.

Вся продукция сертифицирована. На сегодняшний день открыты 5 розничных магазина «Товары из ИКЕА» в Калининграде, расположенные в разных районах города.







Адреса магазинов «Товары из ИКЕА»:

— г. Калининград, ул. Озерная, 41А

— г. Калининград, пл. Калинина, 28

— г. Калининград, ул. Согласия, 1

— г. Калининград, ул. Флотская, 9

— г. Гурьевск, ул. Каштановая, 1Г

График работы ежедневно с 10:00 до 20:00

Телефоны:

+7(900)346-40-14

+7(981)467-89-04

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