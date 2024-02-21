Где купить постельное белье ИКЕА в Калининграде

Магазины «Товары из ИКЕА» (Калининград) заботятся о вашем сне, предлагая большой выбор постельного белья ИКЕА. Весь домашний текстиль изготовлен из натуральных тканей, органического хлопка и сатина, это позволяет обеспечить для вас комфортный и здоровый сон. Наши магазины реализуют качественное постельное белье ИКЕА в Калининграде, которое будет радовать вас долгие годы. Предлагаем большой выбор моделей, цветов и размеров. Каталог домашнего текстиля всегда обновляется.

Комфортная и красивая спальня — ключ к приятному отдыху и теплой атмосфере в доме. В наших магазинах каждый сможет выбрать оптимальный вариант постельного белья, которое не только украсит интерьер, но и подарит ощущение тепла и комфорта во время сна.


Предлагаем большой выбор домашнего текстиля ИКЕА:

  • Комплекты постельного белья
  • Простыни и наволочки
  • Текстиль для ванной комнаты
  • Детское постельное белье
  • Контейнеры и чехлы для хранения
  • Полотенца кухонные и банные
  • Товары для спальни и гостиной
  • Одеяла, подушки
  • Покрывала, пледы и многое другое

Почему стоит остановить выбор на нашей продукции?

«Товары из ИКЕА» — уютные магазины постельного белья в Калининграде! Помимо большого ассортимента наши магазины отличаются приемлемыми ценами. Это стало возможным благодаря прямым поставкам от производителей из Европы, а также налаженному каналу импорта ИКЕА. Мы работаем для того, чтобы вам было уютно и комфортно проводить время дома, чтобы вы любили свой дом. Если нужного товара нет в наличии покупатели всегда могут оформить в магазине доставку из ИКЕА


Весь ассортимент продукции ИКЕА наших магазинов:

«Товары из ИКЕА» — это светлые и уютные розничные магазины товаров для дома в Калининграде. Основной ассортимент: товары из ИКЕА, мебель, посуда, товары для кухни и ванной, игрушки, светильники, предметы для декора, полотенца, постельное белье — все для обустройства быта и создания домашнего уюта!

  • постельное белье ИКЕА
  • наволочки, простыни, пододеяльники ИКЕА;
  • столовое белье (скатерти, салфетки, дорожки) и текстиль для кухни;
  • полотенца и наборы для ванной ИКЕА;
  • махровые и домашние халаты для всей семьи;
  • подушки, одеяла, наматрасники ИКЕА;
  • покрывала и пледы ИКЕА;
  • детский текстиль ИКЕА;
  • аксессуары для дома ИКЕА;
  • посуда и товары для кухни ИКЕА;
  • мебель ИКЕА;
  • игрушки, детские товары ИКЕА;
  • столы и стулья ИКЕА;
  • стеллажи и тележки ИКЕА;
  • системы хранения ИКЕА;
  • подарочные сертификаты.

Вся продукция сертифицирована. На сегодняшний день открыты 5 розничных магазина «Товары из ИКЕА» в Калининграде, расположенные в разных районах города.



Адреса магазинов «Товары из ИКЕА»:

— г. Калининград, ул. Озерная, 41А
— г. Калининград, пл. Калинина, 28
— г. Калининград, ул. Согласия, 1
— г. Калининград, ул. Флотская, 9
— г. Гурьевск, ул. Каштановая, 1Г

График работы ежедневно с 10:00 до 20:00

Телефоны:

+7(900)346-40-14
+7(981)467-89-04

Все товары и цены на сайте ikeabaltika.ru


Справка

Товары из ИКЕА Сеть магазинов

г. Калининград, ул. Озерная, 41А, СДЭК
+7(900) 346 40 14
+7(981)467 89 04
ikeabaltika.ru

Товары из ИКЕА Сеть магазинов

г. Калининград, ул. Согласия, 1, ТЦ "Виктория"
+7(981) 467 81 54
+7(900) 346 40 14
ikeabaltika.ru

Товары из ИКЕА Сеть магазинов

г. Калининград, пр-т Калинина, 28, ТЦ "Виктория"
+7(911) 483 89 05
+7(900) 346 40 14
ikeabaltika.ru

Товары из ИКЕА Сеть магазинов

г. Калининград, ул. Флотская, 9
+7(981) 467 89 04
+7(900) 346 40 14
ikeabaltika.ru
Все филиалы
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