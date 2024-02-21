Где купить постельное белье ИКЕА в Калининграде

Магазины «Товары из ИКЕА» (Калининград) заботятся о вашем сне, предлагая большой выбор постельного белья ИКЕА. Весь домашний текстиль изготовлен из натуральных тканей, органического хлопка и сатина, это позволяет обеспечить для вас комфортный и здоровый сон. Наши магазины реализуют качественное постельное белье ИКЕА в Калининграде, которое будет радовать вас долгие годы. Предлагаем большой выбор моделей, цветов и размеров. Каталог домашнего текстиля всегда обновляется.
Комфортная и красивая спальня — ключ к приятному отдыху и теплой атмосфере в доме. В наших магазинах каждый сможет выбрать оптимальный вариант постельного белья, которое не только украсит интерьер, но и подарит ощущение тепла и комфорта во время сна.
Предлагаем большой выбор домашнего текстиля ИКЕА:
- Комплекты постельного белья
- Простыни и наволочки
- Текстиль для ванной комнаты
- Детское постельное белье
- Контейнеры и чехлы для хранения
- Полотенца кухонные и банные
- Товары для спальни и гостиной
- Одеяла, подушки
- Покрывала, пледы и многое другое
Почему стоит остановить выбор на нашей продукции?
«Товары из ИКЕА» — уютные магазины постельного белья в Калининграде! Помимо большого ассортимента наши магазины отличаются приемлемыми ценами. Это стало возможным благодаря прямым поставкам от производителей из Европы, а также налаженному каналу импорта ИКЕА. Мы работаем для того, чтобы вам было уютно и комфортно проводить время дома, чтобы вы любили свой дом. Если нужного товара нет в наличии покупатели всегда могут оформить в магазине доставку из ИКЕА
Весь ассортимент продукции ИКЕА наших магазинов:
«Товары из ИКЕА» — это светлые и уютные розничные магазины товаров для дома в Калининграде. Основной ассортимент: товары из ИКЕА, мебель, посуда, товары для кухни и ванной, игрушки, светильники, предметы для декора, полотенца, постельное белье — все для обустройства быта и создания домашнего уюта!
- постельное белье ИКЕА
- наволочки, простыни, пододеяльники ИКЕА;
- столовое белье (скатерти, салфетки, дорожки) и текстиль для кухни;
- полотенца и наборы для ванной ИКЕА;
- махровые и домашние халаты для всей семьи;
- подушки, одеяла, наматрасники ИКЕА;
- покрывала и пледы ИКЕА;
- детский текстиль ИКЕА;
- аксессуары для дома ИКЕА;
- посуда и товары для кухни ИКЕА;
- мебель ИКЕА;
- игрушки, детские товары ИКЕА;
- столы и стулья ИКЕА;
- стеллажи и тележки ИКЕА;
- системы хранения ИКЕА;
- подарочные сертификаты.
Вся продукция сертифицирована. На сегодняшний день открыты 5 розничных магазина «Товары из ИКЕА» в Калининграде, расположенные в разных районах города.
Адреса магазинов «Товары из ИКЕА»:
— г. Калининград, ул. Озерная, 41А
— г. Калининград, пл. Калинина, 28
— г. Калининград, ул. Согласия, 1
— г. Калининград, ул. Флотская, 9
— г. Гурьевск, ул. Каштановая, 1Г
График работы ежедневно с 10:00 до 20:00
Телефоны:
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