Железобетонная надежность: как технологии Завода ЖБИ-2 помогают строить школы

Калининградская область — уникальный регион России, привлекающий каждый год все больше и больше новых жителей. Только в этом учебном году в образовательные организации области пошло на 3,5 тысячи детей больше, чем в прошлом. Поэтому обеспечение качественного образования — одно из приоритетных направлений для региона.

В рамках госпрограмм в Калининградской области за последние годы построили четыре школы, 17 детских садов. В настоящее время строится одновременно 8 школ на 6 926 новых мест. В том числе новая школа в поселке Луговое Гурьевского округа на 1100 мест.

Мы побывали на строительной площадке в начале февраля. Работы здесь кипят, в здании возведены уже несколько этажей. Весной планируется завершить общестроительные работы, после чего генподрядчик приступит к внутренней отделке и закупке оборудования — учебное заведение предстоит сдать «под ключ» к новому учебному году.

Строительство школы ведет ООО «СоцПромСтрой». Компания возвела десятки социальных объектов в разных городах России.





По словам ведущего специалиста по комплектации ООО «СоцПромСтрой» Алексея Котлярова, четырехэтажная школа в пос. Луговое Гурьевского округа рассчитана на 1100 детей. В ней предусмотрены три спортзала с собственными душевыми и раздевалками, актовый зал на 400 посадочных мест, столовая с пищеблоком, современные лаборатории и кабинеты. По проекту планируется также строительство бассейна. Рядом оборудуют футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для занятий волейболом и баскетболом, для сдачи ГТО.

«В силу географического положения в Калининградской области есть свои понятные сложности с логистикой, поставщиками, трудовыми ресурсами, которых нет на основной территории России, — рассказывает Алексей Котляров. — Мы используем при строительстве уникальные технологии, успешно зарекомендовавшие себя при строительстве объектов в других регионах страны. В Калининградской области железобетонные плиты по нашей технологии раньше не делали. Но нам удалось найти надежного качественного поставщика — Завод ЖБИ-2, который по нашей просьбе дополнил технологический процесс, чтобы начать выпуск именно таких плит, которые нужны для строительства школы в пос. Луговое».

Генподрядчика, приехавшего в Калининград из крупного промышленного центра на Урале, приятно удивило и то, что на калининградских предприятиях используются современные европейский технологии производства. В частности, на Заводе ЖБИ-2 стоят итальянская и финская линии без опалубочного формования плит перекрытия.

Для нужд генподрядчика на Заводе ЖБИ-2используется особая технология с торцевыми вырезами, которые в дальнейшем выполняют роль конструктора. Технологически они производятся при изготовлении железобетонных изделий. «Они достаточно инновационные для нас, мы делаем это впервые, и, по отзывам поставщика, делаем успешно», — говорит заместитель начальника коммерческого отдела Завода ЖБИ-2 Светлана Шматова. По ее словам, завод готов идти навстречу всем новым партнерам и дополнять технологии производства изделий по желанию заказчика.

Более того, предприятие оказалось заранее готово и к возникшим по объективным причинам сложностям с логистикой — у Завода ЖБИ-2 всегда в наличии запасы арматуры, цемента. Перенастроены логистические схемы, увеличены склады. Завод ежедневно готов выпускать до километра высококачественных железобетонных плит.

Для нужд генподрядчика строительства школы на заводе выделили специальную линию. «Стенд чистится, смазывается, протягиваются специальные канаты, которые с двух сторон крепятся анкерами. После чего подключается домкрат, создается предварительное напряжение, — говорит начальник цеха ЖБИ Игорь Азаренко. — После того, как выставлено предварительное напряжение, приступает к работе формовочная машина — в нее начинает подаваться бетон, и она формует плиты. Для подрядчика строительства школы мы делаем дополнительные вырезы в торцах. Плюс в эти пустоты мы ставим пластиковые заглушки на определенную длину».







По словам Игоря Азаренко, на Заводе ЖБИ-2 есть свой конструкторско-технологический отдел, который готов обсудить и удовлетворить все пожелания заказчиков — для этого есть все возможности, а самое главное — давний опыт и настоящий профессионализм. «Работа по поиску новых технологических решений проводится у нас постоянно, — рассказывает начальник цеха. — Например, заказчику нужна большая нагрузка. Мы делаем расчет и пробуем для себя новые методы армирования — больше каната, большего диаметра канаты, само напряжение больше. Из-за этого технологический процесс меняется — нужно чуть помедленнее запустить машину, немного поменять сечение. Процесс формовки может быть дольше, но, главное — есть хороший конечный результат. В этом плане мы мобильные и гибкие».

Еще один важнейший этап работ — контроль качества производства. На Заводе ЖБИ-2 есть специальный отдел технического контроля, который строго следит за тем, чтобы вся продукция четко соответствовала нормам и требованиям заказчика. Школа строится как быстровозводимое здание по каркасно-монолитной технологии, все конструкции производятся на заводе и готовые монтируются на объекте. Здесь очень важно качество изделий и своевременность поставки. Помимо плит перекрытия Завод ЖБИ-2 изготовил для строительства школы колонны, плиты шахт лифтов и 29 типоразмеров цокольных панелей.







«Мы осуществляем операционный контроль — следим за тем, как чистят стенды, наносят разделительную жидкость, перед тем как формовать изделие. Смотрим, чтобы расположение канатов было правильно, замеряем специальными приборами натяжение каждого, — рассказала начальник отдела Анна Подгорная. — Перед тем, как отправить готовые изделия на склад, поштучно принимаем их, следим за геометрическими размерами, смотрим защитный слой, категорию поверхности, после чего наносим маркировку. Каждая из тысяч наших плит проходит через наши руки и тщательный надежный контроль».







Заместитель начальника коммерческого отдела завода ЖБИ-2 Светлана Шматова отмечает, что основная задача предприятия — это партнерство и сотрудничество: «Завод ЖБИ-2 осознает свое место в строительстве в целом и в развитии строительной отрасли Калининградской области. Мы являемся одним из самых первых предприятий, образованных на территории региона с очень богатой историей и опытом технологического производства, и наш коллектив, предприятие в целом делают всё возможное, чтобы наши партнёры ощущали надёжность сотрудничества с нами».

В данный момент Завод ЖБИ-2 комплектует своей продукцией пять одновременно строящихся школ и один детский сад.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце января сообщил, что в ближайшие пять лет в регионе будут построены еще десять школ. Калининградский Завод ЖБИ-2 готов к расширению объемов производства, внедрению новых технологий, осознает свою миссию в части социального строительства и готов и дальше закладывать надежный и качественный железобетонный фундамент в образование юных калининградцев.