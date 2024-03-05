Путешествуй вместе с Jetour: обзор модельного ряда дилерского центра «Динамика»

Компания «Динамика-Калининград» — официальный дилер нового автомобильного бренда Jetour уже более полугода. Этот молодой бренд уже успел завоевать сердца автолюбителей по всему миру благодаря технологичности, стильному дизайну и комфорту.


Обновленный дилерский центр «Динамика» представляет три модели бренда Jetour: Dashing, X90 Plus, X70 Plus. Все модели в комплектациях Comfort, Elite и Luxury, с двумя типами коробки передач либо автоматизированный робот, либо механическая коробка и в разных цветах.

Jetour Dashing — это не просто городской кроссовер, а настоящий символ стиля и современности. Дизайн вдохновлен смелыми линиями и утонченными деталями, создавая впечатление элегантности и динамизма. У автомобиля оцинкованный кузов и пластиковые вставки, что увеличивает срок службы автомобиля. Передовые технологии заменили механические кнопки, управление внутренними функциями автомобиля, например такими как круиз-контроль, осуществляется через центральный дисплей с экраном 12,8 дюйма, а также об этом можете попросить голосового помощника Jetour. Спортивный интерьер дополняют «парящая» консоль и дизайн кресел, в подголовники которых встроены динамики, чтобы создать ощущение объемного звука. Вишенкой на торте в этой модели — панорамная крыша с люком, благодаря которой вы сможете днем наслаждаться ярким солнцем, а ночью звездным небом.


Помимо интересных дизайнерских решений, все модели Jetour оборудованы современными системами безопасности такими как «Эра-Глонасс», курсовая устойчивость, предотвращение опрокидывания и система контроля слепых зон. В этом автомобиле предусмотрено все: вплоть до специальных держателей для зонтиков, которые встроены в водительскую и пассажирскую двери, удобное место для телефона с беспроводной зарядкой, а съемная полка багажника и подстолье* (продается отдельно) становится мобильным столиком для отдыха на природе. А самое приятное в Jetour Dashing — это специальное предложение. Только в марте месяце выгода до 450 000 рублей!*

Jetour X90 Plus — это идеальный выбор для семейных поездок, где комфорт и безопасность играют ключевую роль. для долгих семейных путешествий и просто для ежедневных поездок по городу. Большой объем багажника, позволит взять с собой все необходимое и даже больше, ведь его объем составляет 723 литра, а при сложенных сиденьях второго ряда — 1052 литра. На заднем сиденье с удобством и без стеснений разместятся три человека. Для комфорта в любое время года в автомобиле предусмотрен двухзонный автоматический климат-контроль, а также подогрев переднего и заднего ряда сидений. Сама отделка сидений произведена из экокожи, и каждое кресло оборудовано системой обдува.


Еще одно преимущество этой модели — ионизация воздуха, что защищает водителя и пассажиров от городской загазованности. Автомобиль оборудован двумя мультимедийными экранами, через которые персонализируются и запускаются большинство функций автомобиля. Автомобиль не остался и без панорамной крыши, благодаря которой значительно увеличивается уровень естественного освещения в салоне. Значительное внимание было уделено заднему ряду сидений: спинка сидений регулируется по наклону, и выведены 2 USB-разъема. А для безопасной парковки в автомобиле предусмотрен ассистент парковки и круговой обзор на 360 градусов.




Jetour X70 Plus — это сочетание элегантности, функциональности и надежности. Его стильный дизайн притягивает взгляды, а интерьер с креслами из экокожи и хромированными вставками, а также атмосферной подсветкой делает каждую поездку комфортной и приятной. У модели спортивный характер ведь под капотом у нее 190 лошадиных сил. Главной особенностью этого автомобиля является индивидуальное пространство и персонализация для каждого, кто находится внутри X70 PLUS, для этого предусмотрен трехзонный климат-контроль, память сидений и память положения боковых зеркал. Помимо этого, у X70 PLUS функциональная и красивая оптика: в модели установлены светодиодные фары проекционного типа, то есть одна фара имеет две линзы, динамические указатели поворотов и светодиодные задние фонари. Нестандартной опцией автомобиля является световое шоу, которое включается на одном из двух мультимедийных дисплеев или с помощью голосового помощника.

Компания «Динамика-Калининград» приглашает всех желающих познакомиться с модельным рядом Jetour и пройти тест-драйв. Записаться можно по телефону +7(4012)279-018 или оставив заявку на нашем сайте.

Почувствуйте комфорт, стиль и инновации вместе с новыми кроссоверами Jetour!

*Выгода на Jetour Dashing суммируется по программам:

  • При покупке по программе «Трейд Ин» скидка в размере 100 000 ₽
  • При покупке в кредит с картой помощи стоимостью от 50 000 ₽ и КАСКО, при сумме кредита 0,5 млн и выше скидка 50 000 ₽
  • Прямая скидка от стоимости автомобиля — 300 000 ₽


    Предложение не является публичной офертой (ст 437 ГК РФ) и носит информационный характер. Количество автомобилей для участия в акции ограничено, сроки и условия акции могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности участия в акции вы можете узнать по телефону +7 (4012) 30 37 37, а также приехав к нам по адресу: г. Калининград, ул.Дзержинского, 130.
    Банк — партнёр ПАО Росбанк, Лицензия № 2272 выдана 28.01.2015 г.
    Подробности уточняйте в отделе продаж. Предложение действует только до 31.03.2024 года.


Справка

Jetour Официальный дилер Jetour в Калиниграде

г. Калининград, ул. Дзержинского, 130
+7 (4012) 99-96-90
www.jetour-dynamica.ru
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Реклама. ООО «Динамика Калининград ММР», ИНН 3906291795
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