В марте пройдет приём врача-гастроэнтеролога и акушера-гинеколога из Москвы

Только 28, 30 и 31 марта в «Клинике Эксперт» в Калининграде проведут приём врач-гастроэнтеролог и акушер-гинеколог из Москвы и проконсультируют пациентов.
Основные направления:
—Диагностика и лечение заболеваний пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, желчного пузыря и протоков, двенадцатиперстной кишки
— Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
— Гастрит, панкреатит, холецистит
— Дисбактериоз, метеоризм, колит, запор, эзофагит и другие заболевания ЖКТ
На консультации доктор проведет тщательный опрос, осмотр и анализ выполненных ранее исследований, поставит диагноз, назначит лечение с учетом всех противопоказаний и особенностей вашего организма.
28 марта «Клинику Эксперт» в Калининграде посетит Буралкина Наталья Александровна — доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, хирург. Автор более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, пяти патентов, Наталья Александровна принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Профессиональный стаж — более 24 лет.
На приёме доктор проведёт:
— визуальный осмотр;
— оценку гинекологического статуса;
— анализ лабораторно-инструментальных методов обследования.
Даст рекомендации по обследованию и лечению. Проведёт отбор пациентов на операции по ОМС в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В. И. Кулакова.
Наталья Александровна специализируется на оказании оперативной медицинской помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями (миома матки, кисты и опухоли яичников, выпадение и опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, эстетические проблемы наружных половых органов, полипы и гиперпластические процессы эндометрия).
Узнать подробнее и записаться на приём:
По номеру телефона +7 (4012) 98-84-48.
— на сайте «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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