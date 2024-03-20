В марте пройдет приём врача-гастроэнтеролога и акушера-гинеколога из Москвы

Только 28, 30 и 31 марта в «Клинике Эксперт» в Калининграде проведут приём врач-гастроэнтеролог и акушер-гинеколог из Москвы и проконсультируют пациентов.

Логинов Владимир Алексеевич — к. м. н., врач-гастроэнтеролог, гепатолог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», заведующий гастроэнтерологическим центром Подольской ОКБ, (Московская область). Владимир Алексеевич специализируется на диагностике и лечении патологий желудочно-кишечного тракта. Имеет большой опыт эффективного лечения сложных случаев желудочно-кишечных заболеваний.

Основные направления:—Диагностика и лечение заболеваний пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, желчного пузыря и протоков, двенадцатиперстной кишки— Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки— Гастрит, панкреатит, холецистит— Дисбактериоз, метеоризм, колит, запор, эзофагит и другие заболевания ЖКТНа консультации доктор проведет тщательный опрос, осмотр и анализ выполненных ранее исследований, поставит диагноз, назначит лечение с учетом всех противопоказаний и особенностей вашего организма.28 марта «Клинику Эксперт» в Калининграде посетит Буралкина Наталья Александровна — доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, хирург. Автор более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, пяти патентов, Наталья Александровна принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Профессиональный стаж — более 24 лет.