Лечим суставы: Калининград в марте посетит врач-ревматолог, профессор, д.м.н.

Только 25 и 26 марта клинику «Эксперт» в Калининграде посетит Князева Лариса Александровна — врач-ревматолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук. Стаж работы — более 23 лет.

Лариса Александровна специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов, таких как остеоартроз, остеопороз, ревматоидный артрит, фибромиалгия, подагра и др. Выполняет внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов при наличии соответствующих показаний.

Лариса Александровна — высокопрофессиональный врач, педагог и лектор. Является членом областного общества ревматологов Курска, Тамбова, Белгорода, членом Ассоциации ревматологов РФ, членом комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Ревматология», участником других медицинских ассоциаций РФ. Автор более 500 научных публикаций, пяти изобретений, шести учебников, более 60 учебно-методических пособий, трёх монографий. Под руководством профессора подготовлено семь кандидатов и два доктора медицинских наук.

В каких случаях стоит обратиться к ревматологу?
— При наличии ощущения скованности в суставах, онемении. Когда кажется, что суставы плохо двигаются. Часто этот симптом появляется после пробуждения.
— При обнаружении отёка сустава или увеличении его в размере.
— При боли в суставах, сковывающей движения.

При обращении к ревматологу желательно иметь результаты анализов, полученных не более двух недель назад:
— общего анализа крови (СОЭ);
— анализа на С-реактивный белок;
— анализа на ревматоидный фактор;
— анализа на определение концентрации мочевой кислоты;
— анализа на АСТ, АЛТ.

Узнать подробности и записаться на приём можно:
— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48
— через сайт клиники «Эксперт»

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040


Справка

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+7 (4012) 98 84 48
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МРТ-Эксперт Калининград

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+7 (4012) 98 84 48
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