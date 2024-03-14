Лечим суставы: Калининград в марте посетит врач-ревматолог, профессор, д.м.н.

Только 25 и 26 марта клинику «Эксперт» в Калининграде посетит Князева Лариса Александровна — врач-ревматолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук. Стаж работы — более 23 лет.

Лариса Александровна специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов, таких как остеоартроз, остеопороз, ревматоидный артрит, фибромиалгия, подагра и др. Выполняет внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов при наличии соответствующих показаний.

Лариса Александровна — высокопрофессиональный врач, педагог и лектор. Является членом областного общества ревматологов Курска, Тамбова, Белгорода, членом Ассоциации ревматологов РФ, членом комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Ревматология», участником других медицинских ассоциаций РФ. Автор более 500 научных публикаций, пяти изобретений, шести учебников, более 60 учебно-методических пособий, трёх монографий. Под руководством профессора подготовлено семь кандидатов и два доктора медицинских наук.

В каких случаях стоит обратиться к ревматологу?

— При наличии ощущения скованности в суставах, онемении. Когда кажется, что суставы плохо двигаются. Часто этот симптом появляется после пробуждения.

— При обнаружении отёка сустава или увеличении его в размере.

— При боли в суставах, сковывающей движения.

При обращении к ревматологу желательно иметь результаты анализов, полученных не более двух недель назад:

— общего анализа крови (СОЭ);

— анализа на С-реактивный белок;

— анализа на ревматоидный фактор;

— анализа на определение концентрации мочевой кислоты;

— анализа на АСТ, АЛТ.

Узнать подробности и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48

— через сайт клиники «Эксперт»

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Л041-01157-39/00338040



