В новостройках Калининграда поселился быстрый интернет

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и качественная голосовая связь стали доступны новосёлам Ленинградского района Калининграда. Технические специалисты «МегаФона» запустили базовые станции в крупных жилищных комплексах города. Новые телеком-объекты ежедневно предоставляют устойчивый сигнал и быстрое соединение более чем для десяти тысяч абонентов.

Оборудование покрывает связью LTE-стандарта жилые комплексы «Восток» и «Лидино», а также дачные массивы в районе. Кроме того, базовые станции помогают снять часть нагрузки с уже существующих объектов. Инженеры учли особенности планировки жилых комплексов и выверили направление сигнала, чтобы он был стабильным как на нижних, так и на верхних этажах зданий.

Базовые станции работают в средне- и высокочастотном диапазонах. Благодаря такому объединению частот объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия на всей территории жилых комплексов. Теперь новоселам и давно живущим в районе стал доступен интернет на скорости до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы с комфортом и без ограничений загружать файлы, смотреть стриминговое видео или фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах.





«Ленинградский район, как и весь Калининград, динамично развивается. Здесь вырастают новые жилые дома, строится вся необходимая социальная инфраструктура, появляются рекреационные места. Наличие качественной связи с быстрым мобильным интернетом делает проживание в новостройках максимально комфортным с первых дней переезда. С начала 2024 года новоселы и местные жители уже увеличили интернет-трафик на 50%, по сравнению с концом прошлого года», — рассказывает Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининградской области.

В Калининграде и регионе продолжаются работы по улучшению качества сети. В начале 2024 года инженеры «МегаФона» установили новое телеком‑оборудование в малых населённых пунктах Багратионовского и Гурьевского районов области.