Масленица в парке аттракционов «Юность» пройдет 17 марта

17 марта с 13:00 (воскресенье) в парке аттракционов «Юность» состоится празднование Масленицы. Приглашаем вас провести этот праздничный день с нами! Мы уже готовим насыщенную праздничную программу, ставшую традиционной для нашего города.

С 13:00 до 16:00 у нас стартует «блинная» акция: чек с покупки от 700 руб. обменяем на блин!



Праздничные гуляния дадут возможность окунуться в атмосферу настоящего русского веселья и подарят хорошее настроение на весь день! Гигантские веселые скоморохи, русские матрешки, избушка на курьих ножках и очень большие мишки придут, чтобы задорно, ярко и весело проводить зиму.



Для детей мы приготовили увлекательные тематические мастер-классы.

Вас будет ждать большая концертная программа: игры, хороводы от наших ведущих; выступление фолк-группы «Летавица»; театр «Колесо» представит зрителям шоу-сказку «Алёнушка»; интерактивно-игровая программа от коллектива «Сорри, бабушка».

Кульминацией праздника станет яркое огненное шоу, подготовленное театром «Колесо».

И конечно, в финале мероприятия всех ждет обязательный ритуал прощания с зимой — сожжение чучела, чтобы уходящая зима забрала все обиды, печали и невзгоды!



Праздник начнется в 13:00.

Вход свободный.

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*Подробности «блинной» акции — на сайте park-unost.ru