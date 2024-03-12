Агроферма «Биобалт»: 8 лет на рынке свежих шампиньонов

Калининградская компания «Биобалт» в марте этого года отмечает 8-летие со дня образования. Ежедневно персонал агрофермы трудится, чтобы у калининградцев на столе были свежие экологически чистые шампиньоны. Прямо с грядки, точнее из грибницы, они попадают на полки местных магазинов.

Как выращивают шампиньоны, рассказываем в нашем материале.

От подготовки почвы до первого урожая должно пройти 40 дней. За это время гриб достигает нужных размеров и наполняется всеми полезными элементами. Особенность выращивания калининградских шампиньонов — передовые технологии в сочетании со строгим контролем на всех этапах производства.

При выращивании грибов используются только натуральное сырье и чистая вода. Для того чтобы грибница «взошла», в помещении цеха поддерживают температуру около 25 градусов Цельсия и влажность воздуха и почвы около 90%. Только при таких условиях удается получить качественный продукт. Воздух в помещении проходит дополнительную систему фильтрации, так как экологическая безопасность продукции — приоритет агрофермы «Биобалт».

После сбора урожая, который производят вручную, грибы полчаса охлаждают, упаковывают и только потом на специальных автофургонах развозят по точкам продаж. В прошлом году компания получила рекордный урожай: около 200 тонн свежих шампиньонов. Это на 18% больше, чем в 2022 году.


Но не все грибы под торговой маркой «Король Шампиньон» попадают на полки магазинов в свежем виде. 100% инновация агрофермы — грибные котлеты. Созданы они были при участии нутрициологов и диетологов.

Грибные котлеты «Королевские» производят с добавлением различных овощей или мясом птицы, котлеты «Купеческие» делают на основе шампиньонов и гречки с добавлением овощей.

Удобство, простота, вкус и польза — сочетание этих качеств делает котлеты из шампиньонов универсальным продуктом. Готовятся за 15 минут, продаются в упаковке по 2 или 4 штуки, а ассортимент начинок позволяет выбрать свой любимый вкус. Одинаковы полезны как детям, так и взрослым.

Купить экологичную и натуральную продукцию агрофермы «Биобалт» можно в отделах замороженной продукции в супермаркетах «Виктория» и «Спар», а также в сети магазинов замороженных продуктов «Ледяное сердце».

Еще больше информации о пользе шампиньонов и рецепты вкусных блюд из них вы найдете здесь.

Справка

Биобалт агроферма

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