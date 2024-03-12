Успей воспользоваться скидкой 50% на спортивную одежду и обувь

Слышите свисток? Это начало вашего выгодного забега за покупками:

— При покупке одной вещи на вторую скидка 50%!

— Акция распространяется на весь ассортимент спортивной одежды и обуви.

— Подходит для всех: и для профессиональных атлетов, и для любителей активного отдыха.

— Действует с 11 по 31 марта 2024 г.

В «Планете Спорт» есть всё, чтобы сделать вашу прогулку или спортивную тренировку максимально комфортной, эффективной и модной. Выбирайте лучшие мировые бренды, предлагающие инновационные технологии для достижения ваших спортивных целей и делающие вас неотразимо спортивными и модными!

Одежда и обувь представлена в магазинах:

Советский пр-т, 39

ул. А. Невского, 7-9

ул. Батальная, 65а

Выбрать одежду и обувь







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Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Товар, уже имеющий скидку, может участвовать в данной акции только по полной розничной цене. Скидка 50% действует на товар с наименьшей полной розничной ценой в чеке.

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Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

planetasport.ru

+7 (4012) 388-897

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