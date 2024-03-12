Успей воспользоваться скидкой 50% на спортивную одежду и обувь

Слышите свисток? Это начало вашего выгодного забега за покупками:

— При покупке одной вещи на вторую скидка 50%!

— Акция распространяется на весь ассортимент спортивной одежды и обуви.

— Подходит для всех: и для профессиональных атлетов, и для любителей активного отдыха.

— Действует с 11 по 31 марта 2024 г.

В «Планете Спорт» есть всё, чтобы сделать вашу прогулку или спортивную тренировку максимально комфортной, эффективной и модной. Выбирайте лучшие мировые бренды, предлагающие инновационные технологии для достижения ваших спортивных целей и делающие вас неотразимо спортивными и модными!

Одежда и обувь представлена в магазинах:

  • Советский пр-т, 39
  • ул. А. Невского, 7-9
  • ул. Батальная, 65а

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Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Товар, уже имеющий скидку, может участвовать в данной акции только по полной розничной цене. Скидка 50% действует на товар с наименьшей полной розничной ценой в чеке.

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
planetasport.ru
+7 (4012) 388-897

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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
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г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
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