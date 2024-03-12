Успей воспользоваться скидкой 50% на спортивную одежду и обувь

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— Подходит для всех: и для профессиональных атлетов, и для любителей активного отдыха.
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В «Планете Спорт» есть всё, чтобы сделать вашу прогулку или спортивную тренировку максимально комфортной, эффективной и модной. Выбирайте лучшие мировые бренды, предлагающие инновационные технологии для достижения ваших спортивных целей и делающие вас неотразимо спортивными и модными!
Одежда и обувь представлена в магазинах:
- Советский пр-т, 39
- ул. А. Невского, 7-9
- ул. Батальная, 65а
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Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Товар, уже имеющий скидку, может участвовать в данной акции только по полной розничной цене. Скидка 50% действует на товар с наименьшей полной розничной ценой в чеке.
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Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
planetasport.ru
+7 (4012) 388-897
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