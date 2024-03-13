Первый в России фирменный магазин электроники TECNO открылся в ТРЦ «Балтия Молл»

7 марта в ТРЦ «Балтия Молл» открылся первый в России фирменный магазин смартфонов и умных устройств TECNO. Бренд, основанный в Китае, пришёл на российский рынок в 2018 году и успел прочно занять позиции в среднем ценовом сегменте. «Новый Калининград» выяснил, в чём особенности марки и чем TECNO привлекает покупателей.

«Основные особенности бренда — это оптимальное ценообразование, низкий процент брака, высокое качество продукции, ー рассказал представитель компании „АСЦТ“, дистрибьютора бренда TECNO в Калининграде, Евгений Панченко, ー Это довольно мощные устройства за свою стоимость. Бренд активно развивается, на сегодняшний день он входит в топ-3 продаж на российском рынке и продолжает расти год к году». Согласно данным издания Forbes, в 2023 году TECNO занял второе место на рынке смартфонов в России по продажам в штуках с долей 16%. За прошлый год на российском рынке было продано более 4,3 миллионов смартфонов бренда.





Также в продуктовом портфолио TECNO ー ноутбуки, мини-компьютеры, наушники, гарнитура и другие умные устройства с привлекательным дизайном и широкими техническими возможностями.

Отдельно стоит упомянуть ценовую политику бренда ー он чутко следит за потребительской способностью российского населения и реагирует на обратную связь от покупателей, предлагая максимальный набор технических характеристик по оптимальной цене.

«Основной сегмент товара — с ценовой политикой от 7 до 25 тысяч, ー отметил Евгений Панченко, ー Более дорогие товары также представлены. Бренд выпускает качественные премиальные смартфоны, в том числе сейчас есть две модели раскладных смартфонов, это Phantom V Flip и Phantom V Fold».

Один из новых бюджетных смартфонов бренда ー TECNO Spark 20 Pro+ с изогнутым AMOLED-экраном и камерой 108 Мп также доступен к покупке. Смартфон только недавно появился на российском рынке, но уже успел завоевать популярность среди пользователей.

Также у TECNO есть три основных линейки ноутбуков. Megabook T1 ー базовая линейка компактных устройств с лёгким и тонким металлическим корпусом, стильным дизайном и высокой производительностью. Megabook S1 ー премиальная линейка, сочетающая элегантность, портативность и высокую производительность. Megabook K16 ー ноутбук из новой бюджетной линейки с большим экраном, отличным звучанием и производительным процессором.





Отдельно стоит выделить и одну из моделей наушников ー TECNO Sonic 1. Их отличительная особенность ー амбюшуры на магнитах. Кроме того, модель держит заряд до 50 часов.

В центре внимания гостей в день открытия магазина TECNO всё-таки были смартфоны. Первые покупатели, с которыми беседовал корреспондент «Нового Калининграда», оказались в магазине случайно и не смогли пройти мимо яркой новой «раскладушки». С бредом TECNO пара не была знакома, но «отношения» с китайской продукцией у семьи сложились отлично. «Сейчас всё китайское. У нас и машина китайская. Пока опыт использования положительный. А тут ещё столько подарков надарили. Нам очень понравилось обслуживание. Ребята молодцы», — отметили покупатели.





Ещё одна пара приобрела сразу два смартфона. В TECNO они шли целенаправленно, так как пользуются телефонами марки не первый год. «Качество очень нравится и ценник доступный. Всё быстро предложили, всё рассказали, показали, всё понравилось», — рассказали покупатели.

В первые дни работы магазин TECNO предлагал клиентам выгодные условия покупки. Смартфоны можно было приобрести со скидкой до 40%. Также все покупатели получили подарки от бренда. Руководство магазина обещало и в дальнейшем радовать калининградцев выгодными акциями и широким ассортиментом товаров.



