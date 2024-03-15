Калининградцы в праздничные дни предпочли смартфонам смарт-часы

В качестве подарков калининградцы все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: умные колонки, смарт-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов в Калининграде выросли на 62% в штуках и на 139% в денежном выражении по сравнению со средней неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.





Картина потребления в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Так, число покупок умных часов выросло в 2 раза, а фитнес-браслетов — в 3 раза. В топе продаж — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост и в Калининграде: продажи увеличились в деньгах на 150%. Здесь в списке наиболее частых покупок — Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

Продажи умных колонок в Калининграде выросли на 400% в штуках и на 454% в денежном эквиваленте. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение «Яндекс. Станциям» с Алисой в версии «Лайт» и «Мини+».

Категория смартфонов росла медленнее остальных и показала самый скромный прирост в преддверии праздников — 42% в денежном эквиваленте.

«Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.