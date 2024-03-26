Агроферма «Биобалт»: 8 лет производим вкусную и натуральную еду для вас

Компания по выращиванию культивируемых шампиньонов свой первый урожай собрала в 2016 году. Тогда промышленное грибоводство и производство котлет из шампиньонов были в новинку для нашего региона. О том, как сегодня развивается агроферма, рассказывает генеральный директор ООО «Биобалт» Роман Васильчук.

— Роман Владимирович, компания «Биобалт» 8 лет успешно представлена на рынке продуктов питания. Расскажите, пожалуйста, с чего началась история создания компании? Почему выбрали грибы?

— История семейной компания «Биобалт» началась в марте 2016 года. Грибоводством мы занялись по нескольким причинам, главная из которых — импортозамещение. До 2014 года российский рынок был насыщен импортной грибной продукцией. После введения санкций ниша в России начала освобождаться. Исчезли с прилавков и польские шампиньоны, которые главенствовали на российском рынке. Популярные грибы оказались в дефиците, а Калининградской области нужна была своя качественная и доступная продукция. Тогда мы и решили с братом создать предприятие, специализирующееся на шампиньонах. Нашли помещение, наладили производство и уже через полгода собрали первый урожай.

— Как работает ваша компания сейчас?

—Сегодня наша агроферма «Биобалт» считается одной из лучших в Калининградской области по выращиванию культивируемых шампиньонов в промышленных масштабах. Мы не используем удобрения, ГМО и другие вредные добавки. Наше производство построено на экологичном сырье. На территории агрофермы есть камеры выращивания с общей посадочной площадью 1800 квадратных метров. Ежегодно мы собираем порядка 200 тонн свежих шампиньонов, а на предприятии трудится около 40 сотрудников.

— На полках калининградских магазинов сегодня представлены грибы, привезенные и из других регионов. Почему, на Ваш взгляд, лучше приобретать местные шампиньоны?

— Время доставки наших шампиньонов от грядки до полки магазина составляет не более суток. Самый полезный и вкусный гриб — это свежий. И они гораздо сочнее привезенных, потому что на доставку грибов из других регионов уходят недели. Гриб на 90% состоит из воды и после сбора ежеминутно теряет влагу. Кроме этого, при длительной перевозке теряются питательные и вкусовые качества.

— Какую продукцию производит «Биобалт» помимо шампиньонов? Что популярно у калининградцев?

— Мы производим полуфабрикаты под торговой маркой «Король Шампиньон» — это грибные котлеты «Королевские» и «Купеческие» с морковью, фасолью, цветной капустой, картофелем и мясом птицы. Это ведущая линейка полуфабрикатов, которая демонстрирует устойчивый рост, а также продолжает получать высокие оценки на дегустационных выставках.

— Где можно купить вашу продукцию?

— Наша продукция представлена в крупных региональных торговых сетях и магазинах: «Виктория», «Спар», «Ледяное сердце» и «Мираторг».





— Сегодня вы позиционируетесь как семейная компания. Расскажите, почему сделали ставку на преемственность и как прививаете любовь к делу младшему поколению?

— Известно, что на Руси у всех семей были свои традиции, которые помогали объединять поколения и делать их сильнее. Но сейчас многое изменилось, мы превратились в поколение, не помнящее своего родства. Это нужно менять, нужно возвращать память поколений, возрождать семейные традиции. Торгово-промышленная палата Российской Федерации активно поддерживает семейное предпринимательство в России. На протяжении многих лет она ведёт системную работу по развитию семейного бизнеса в России, формируя исключительное по своей значимости для экономики страны бизнес-сообщество семейных предпринимателей.

Наша компания входит в число «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ». В Калининграде семейный бизнес довольно развит. У нас много компаний, где работают муж с женой, отец с сыном, а то и целая семья. Наш семейный бизнес — это «непотопляемый круг», где семья в приоритете. Мы ведем безопасный бизнес, который строим на доверии, дорожим и ценим вклад сотрудников компании в ее создание и развитие, ценим долгосрочное сотрудничество со своими клиентами, уважаем своих партнёров. Для нас очень важно вовлекать молодое поколение в семейный бизнес, ведь преемственность поколений — это нить, которую нельзя разрывать, это важная связь между прошлым, настоящим и будущим! Мой племянник Никита Васильчук принял участие в Москве в спецпроекте ТПП РФ «100 надежд бизнеса». Он получил свидетельство участника проекта как представитель молодого поколения семейной компании «Биобалт». Мы им очень гордимся и желаем ему успехов в дальнейшем.

Бизнес — это как ребёнок, ты его создал, вынянчил, но ты же не вечный, и надо кому-то его оставить. И если ты воспитал рядом достойных продолжателей семейного бизнеса, можно не беспокоиться о будущем своей компании.





— Ваша компания предлагает еще и готовые блюда из грибов, расскажите об этом подробнее, где находятся кафе и в чем их уникальность?

— Вкусно там, где мы! Наш гастрономический проект — это семейное кафе-бистро «Король Шампиньон». Половина меню — это блюда с добавлением шампиньонов собственного урожая, начиная с первых блюд и заканчивая выпечкой. На сегодняшний день у нас два кафе: в торгорво-развлекательном центр «Балтия Молл» на фуд-корте мы предлагаем авторские блюда по меню, готовую еду на витрине, выпечку ручной работы, делаем пироги на заказ. Еще одно заведение находится в центре Калининграда на ул. Черняховского, 15, остановка «Центральный рынок». Здесь с 8 утра можно позавтракать, забежать за готовым комплексным обедом, зайти на ужин или взять что-то из готовой еды на витрине. Само помещение небольшое, но зато это прекрасное место в центре города, где можно спокойно отдохнуть в уютной атмосфере всей семьей. Кстати, как только мы открылись в центре, у нас появилась долгожданная доставка. Экспресс-доставку можно сделать через приложения «Яндекс Еда» или «СберМаркет Еда».

— Традиционный вопрос о планах на будущее — как видите перспективы компании?

— За прошедшие 8 лет «Биобалт» никогда не стоял на месте и рассчитывает только на движение и развитие. Мы будем продолжать увеличивать объемы производства и продаж, а также планируем новый вектор развития полуфабрикатов бренда «Король Шампиньон». Неизменным останется одно: продукция компании «Биобалт» — это всегда натуральная и полезная еда.