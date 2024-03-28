Открой мир активного отдыха с финскими брендами одежды

Хочешь ощутить свежесть весны и добавить стиля в свой гардероб? Магазин Luhta — твой источник скандинавской моды прямо в Калининграде! Мы рады представить новые поступления от ведущих финских брендов — Luhta, Icepeak и Rukka.

Luhta — символ комфорта и стиля. Коллекция включает в себя яркие куртки, удобные брюки и стильную обувь для тех, кто ценит практичность и элегантность.



Icepeak — бренд для настоящих любителей активного образа жизни! Отважно покоряй вершины или просто наслаждайся свежим воздухом в парке — в Icepeak ты точно будешь чувствовать себя комфортно. Их коллекции курток, брюк и аксессуаров помогут подчеркнуть твой стиль и защитят от ветра и дождя.

Rukka — это сила и надежность в каждой детали. Специализируясь на мото- и велоэкипировке, Rukka также предлагает стильные решения для активного отдыха на природе. Будь уверенным в своей безопасности и комфорте в Rukka, даже в самых экстремальных условиях.





Не упустите возможность обновить свой гардероб! Новая весенне-летняя коллекция уже в магазине.

Коллекции прошлых сезонов со скидкой до 30%.

Luhta — ваш путь к комфорту и стилю в эту весну!

Ждем вас в магазине финской одежды Luhta: г. Калининград, Эпроновская, 9.

luhtasampo39.ru



ИП Сибирцева Надежда Александровна. ОГРН 307390604000015. 236039 г. Калининград, улица Эпроновская, 9.

Срок скидок до 15.04.2024. Подробности на сайте.

