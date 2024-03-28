Открой мир активного отдыха с финскими брендами одежды

Хочешь ощутить свежесть весны и добавить стиля в свой гардероб? Магазин Luhta — твой источник скандинавской моды прямо в Калининграде! Мы рады представить новые поступления от ведущих финских брендов — Luhta, Icepeak и Rukka.
Luhta — символ комфорта и стиля. Коллекция включает в себя яркие куртки, удобные брюки и стильную обувь для тех, кто ценит практичность и элегантность.
Icepeak — бренд для настоящих любителей активного образа жизни! Отважно покоряй вершины или просто наслаждайся свежим воздухом в парке — в Icepeak ты точно будешь чувствовать себя комфортно. Их коллекции курток, брюк и аксессуаров помогут подчеркнуть твой стиль и защитят от ветра и дождя.
Rukka — это сила и надежность в каждой детали. Специализируясь на мото- и велоэкипировке, Rukka также предлагает стильные решения для активного отдыха на природе. Будь уверенным в своей безопасности и комфорте в Rukka, даже в самых экстремальных условиях.
Не упустите возможность обновить свой гардероб! Новая весенне-летняя коллекция уже в магазине.
Коллекции прошлых сезонов со скидкой до 30%.
Luhta — ваш путь к комфорту и стилю в эту весну!
Ждем вас в магазине финской одежды Luhta: г. Калининград, Эпроновская, 9.
ИП Сибирцева Надежда Александровна. ОГРН 307390604000015. 236039 г. Калининград, улица Эпроновская, 9.
Срок скидок до 15.04.2024. Подробности на сайте.