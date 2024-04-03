Объявлен набор учащихся в 7-11 классы КМЛ на 2024-2025 учебный год

14 апреля 2024 года в 11-00 в клубе БГАРФ Калининградский морской лицей проводит День открытых дверей.

Лицей ждет вас, чтобы помочь определиться с выбором школы для вашего ребенка в тот момент школьной жизни, когда появляются новые сложные технические предметы, когда подходит момент осознания ребенком себя «Кто я в будущем?»

Выбор школы — это один из самых важных шагов в жизни каждого ребенка. Калининградский морской лицей (КМЛ) ежегодно выбирают более 200 новых учеников.


Наш лицей — это:

  • единственная школа региона, расположенная в стенах учреждения высшего образования — Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ);
  • Более 30 лет успешной работы;
  • 400 обучающихся с 7 по 11 класс;
  • школа с повышенным индексом качества образования по итогам мониторинга системы образования, проводимого Министерством образования Калининградской области в 2021-2022 и в 2022-2023 учебных годах;
  • школа с высоким в регионе процентом выбора обучающимися ЕГЭ по профильной математике (96%) и физике (67%), благодаря команде опытных профессиональных учителей, и успешно сдаются;
  • участник федерального проекта «Инженерные классы» по направлению «Судостроение» с возможностью для выпускников получения целевого направления на обучение в вузы с гарантированным трудоустройством на судостроительных предприятиях;
  • летняя шлюпочная практика на реке Преголе;
  • клубы по интересам: спортивный, театральный, музейное дело, литературный, краеведческий, военно-патриотической направленности и др.;
  • место, где каждый ученик может раскрыть свой потенциал, достичь поставленных целей и стать успешным;
  • школа, где ученик может стать участником конкурса «Инженер года» среди молодых инженеров судостроительного завода «Янтарь» и предложить свой проект, имеющий практическую значимость в технологическом предпринимательстве (в 2023 году проект занял 2 место по итогам Всероссийского конкурса школьных проектов, проводимого в г. Санкт-Петербурге);
  • школа, где предлагается широкий спектр образовательных программ, позволяющих ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии, начиная с 7-го класса, и быть успешным в своем выборе;
  • школа с ранней профориентацией по программам основного и дополнительного образования «Программирование и проектирование», «Техноквант» (в «Кванториуме»), «Оптика лазеров», «Технологическое предпринимательство»;
  • школа, дающая возможность попробовать себя:
— в инженерных профессиях, обучаясь в инженерных классах КМЛ по направлению «Судостроение» и взаимодействуя с передовыми предприятиями региона;
— в медицине, обучаясь по программе внеурочной дополнительной деятельности «Доктор Море»;
— в научной деятельности под руководством преподавателей лицея и КГТУ;
— в создании своего проекта морского судна под руководством высококлассного преподавателя-инженера в специально оборудованной лаборатории лицея.

С чего начинается выбор профессии? Выбор профессии начинается с правильного выбора школы.

Ждем вас по адресу: г. Калининград. ул.Озёрная, 30 (УК-2). Телефон для справок: 8(4012) — 95-17-37

Лицей гордится своими достижениями и готов поделиться ими с вами. Приходите к нам в лицей и убедитесь в этом сами!

Справка

Калининградский морской лицей

г. Калининград, ул. Озерная, 30
+7 (4012) 95 17 37
maoukml.gosuslugi.ru
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Реклама. МАОУ Калининградский морской лицей. ИНН 3906030296
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