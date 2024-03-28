«Атланта Строй»: ремонт под ключ без нервов и суеты

Как правило, слово «ремонт» ассоциируется у большинства людей с проблемами, сложностями и далеко не самым спокойным периодом. Продумать дизайн, приобрести стройматериалы, желательно по адекватной цене, нанять бригаду рабочих, а потом еще и контролировать процесс… Иногда уже на этапе планирования опускаются руки и пропадает всякое желание браться за это «пыльное дело». Именно поэтому на калининградском рынке появилась услуга «Ремонт под ключ», когда заказчик получает готовое к проживанию помещение с мебелью и техникой для комфортной жизни.

«Атланта Строй»: гарантия качества.

Сделать качественный ремонт квартиры или дома самостоятельно — подчас непосильная задача для собственника. Чтобы избежать лишней суеты и стрессов, стоит обратиться к профессионалам. Строительная компания «Атланта Строй» с 2018 года занимается комплексной отделкой квартир, апартаментов, домов и коммерческих помещений. В штате компании более 80 квалифицированных специалистов разных строительных и отделочных направлений.

«Все наши объекты тщательно продуманы для комфортного проживания и полностью укомплектованы мебелью и техникой. Мы используем только качественные европейские материалы и даем на все объекты гарантию на работы», — подчеркивает директор компании «Атланта Строй» Александр Юрьевич Семакин.

5 причин выбрать «Ремонт под ключ».

«Атланта Строй» специализируется на ремонтах во всех современных стилях, от минимализма до ар деко. Цены на экспресс-ремонт фиксированные, ознакомиться с ними можно на сайте компании

— Ремонт выполняется одной компанией, не нужно разыскивать мастеров, переплачивать по завышенному прайсу.

— Заказчик контролирует весь процесс через бригадира, который предоставляет всю информацию по ремонту и координирует работу мастеров.

— Каждый этап ремонта выполняется определенной бригадой, за которой закреплен конкретный фронт работ.

— У строительной компании имеются свои складские помещения, где хранится необходимый материал, соответствующий всем требованиям.

— В услугу ремонта квартиры «под ключ» входят также уборка квартиры после каждого этапа, вывоз строительного мусора, сборка и расстановка мебели (по запросу клиента). Квартира сдается заказчику полностью готовой к заселению.

Дизайн — не проблема.

В офисе компании «Атланта Строй» можно ознакомиться с вариантами дизайнерских решений ремонта квартир, выбрав наиболее понравившийся. Для каждого типа квартир или дома есть готовые решения по цвету, стилю, материалам, технике и мебели. Также возможно заказать ремонт по собственному дизайн-проекту.

Дизайнеры компании предлагают заказчику предварительный эскиз, определяются со стилистическим и планировочным решением интерьера, представляют визуализацию каждого помещения объекта в 3Д-формате, с учетом выбранных материалов. После согласования всех нюансов и начала ремонта дизайнер и инженер регулярно посещают объект, а прорабы контролируют каждом этап работ. Доверившись профессионалам «Атланта Строй», уже через три недели вы въезжаете в полностью отремонтированную квартиру с мебелью и техникой!