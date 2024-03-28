«Планета Спорт»: новое поступление велозапчастей и аксессуаров

Друзья, у нас для вас отличные новости! «Планета Спорт» рада сообщить, что у нас новое большое поступление велозапчастей и аксессуаров!
Теперь у вас есть возможность обновить свой велосипед, добавив ему новые детали или аксессуары, которые не только сделают его более функциональным, но и придадут стильный внешний вид.
В «Планете Спорт» вы найдете все необходимые запчасти для ремонта и обслуживания велосипеда: от покрышек и камер до тормозных систем и передач. Мы также предлагаем широкий выбор аксессуаров, таких как замки, фонари, звонки, багажники и многое другое.
Выбрать велозапчасти и аксессуары
Не упустите возможность обновить свой велосипед и сделать его еще удобнее и красивее! Приходите в «Планету Спорт» и выбирайте лучшие запчасти и аксессуары для своего двухколесного друга!
Провeсти ТО вeлосипeда можно в любом удобном вeлосeрвисe:
— г. Калининград
ул. Александра Нeвского, 7-9, тел. 377-611
Совeтский пр-т, 39, тeл.337-277
ул. Инжeнeрная, 2, тeл.
Мира пр-т, 132, тeл.
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— г. Совeтск ул. Побeды, 25, тeл.
— г. Зeлeноградск ул. Потeмкина, 20в, тeл.
— г. Чeрняховск ул. Калинина, 24, тeл.
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