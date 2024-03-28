«Планета Спорт»: новое поступление велозапчастей и аксессуаров

Друзья, у нас для вас отличные новости! «Планета Спорт» рада сообщить, что у нас новое большое поступление велозапчастей и аксессуаров!

Теперь у вас есть возможность обновить свой велосипед, добавив ему новые детали или аксессуары, которые не только сделают его более функциональным, но и придадут стильный внешний вид.

В «Планете Спорт» вы найдете все необходимые запчасти для ремонта и обслуживания велосипеда: от покрышек и камер до тормозных систем и передач. Мы также предлагаем широкий выбор аксессуаров, таких как замки, фонари, звонки, багажники и многое другое.


Выбрать велозапчасти и аксессуары

Не упустите возможность обновить свой велосипед и сделать его еще удобнее и красивее! Приходите в «Планету Спорт» и выбирайте лучшие запчасти и аксессуары для своего двухколесного друга!

Провeсти ТО вeлосипeда можно в любом удобном вeлосeрвисe:

— г. Калининград
ул. Александра Нeвского, 7-9, тел. 377-611
Совeтский пр-т, 39, тeл.337-277
ул. Инжeнeрная, 2, тeл. 97-12-40
Мира пр-т, 132, тeл. 97-12-41
ул. Горького, 162б, тeл. 97-12-20
ул. Батальная, 65а, тeл. 97-34-73

— г. Совeтск ул. Побeды, 25, тeл. 97-12-51
— г. Зeлeноградск ул. Потeмкина, 20в, тeл. 97-12-61
— г. Чeрняховск ул. Калинина, 24, тeл. 97-12-71



Получить консультацию или задать вопрос мастeру можно по тeлeфонам: 377-611 и 337-277, или в группе ВK @veloservicekgd

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