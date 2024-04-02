Как применять искусственный интеллект с видеонаблюдением в вашей жизни и бизнесе

А вы знали, что современные системы видеонаблюдения уже давно стали чем-то гораздо большим, чем просто средством записи видео с камер, по которым правоохранители расследуют уже произошедшие события? Сейчас видеонаблюдение способно быть не только бесстрастным сторонним наблюдателем, когда совершается какое-то нарушение: «продвинутые» комплексы видеонаблюдения обладают также и поражающими воображение возможностями анализировать, что происходит в кадре камеры. Так что вполне возможно сделать из них средство активной борьбы с нарушениями, включая и их предотвращение, и даже решать задачи, не связанные с безопасностью.

Современная российская программа Xeoma — это как раз такое решение, способное предложить гораздо больше, чем просто видеонаблюдение!

Эти возможности Xeoma помогут сэкономить и заработать: к примеру, оперативное реагирование и расследование инцидентов ведут к уменьшению потерь, а автоматизация и контроль процессов с видеоаналитикой позволяют быстро увеличить эффективность бизнеса. И это лишь несколько примеров. Дальше — больше!







Xeoma: что это такое



Xeoma — это прежде всего программа для персональных компьютеров, работающих под управлением Windows, MacOSX, Linux (в том числе на Astra, РЕД ОС, Альт, Эльбрус) и даже Linux ARM (микрокомпьютеры вроде Raspberry Pi и его аналогов). Также у Xeoma есть мобильные приложения для Android и iOS и простой веб-интерфейс, который открывается в любом современном браузере без необходимости установки приложений.

В отличие от других решений, Xeoma готова работать сразу после скачивания с оптимальными настройками по умолчанию и не требует установки драйверов, дополнительных компонентов, обучения и тому подобной подготовки к работе. «Скачал — запустил — работает» — так в трёх словах можно описать процесс начала работы.

Чем уникальна Xeoma



Конечно, различных решений для видеонаблюдения много, однако программа для видеонаблюдения Xeoma отличается от аналогов следующими факторами:

— Полностью российская разработка, подходит для импортозамещения и может изменяться по запросу под нужды пользователей.

— Уникальный интерфейс с модульной структурой, обеспечивающей понятность и гибкость настройки функций.

— Поддержка 99% камер (сетевых ONVIF, JPEG/MJPEG/H264/H265, WDR, с/без звука, проводных и Wi-Fi, а также веб- и аналоговых), идеальна для гибридных систем.

— Доступные цены.

— Более 100 функций, в том числе десятки видеоаналитических возможностей с искусственным интеллектом (подробнее ниже).

— Собственный канал простого удалённого подключения.

— Поддержка рекордного количества операционных систем, в том числе и на бюджетных серверах.

— Постоянное развитие, учитывающее запросы пользователей, новейшие технологии и выход новых устройств.

— Живая техническая поддержка без ботов и ответов «по скрипту».

Видеоаналитика — это широкое понятие, которое обозначает способность анализировать видеоизображение с камер, то есть буквально «просматривать» и оценивать происходящее на экране.

С приходом нейросетевых технологий — так называемого искусственного интеллекта («ИИ») — стало возможно обучать машины «думать». Так, искусственному интеллекту можно показать тысячи изображений того, как выглядит автомобильный номер, после чего ИИ сможет сам узнавать в кадре камеры автономера. Обучить машину гораздо быстрее, чем людей, а ещё компьютеры работают круглосуточно, без перерывов и выходных.

И самое главное: обучить искусственный интеллект можно на «узнавание» практически любого объекта, события или ситуации!

Сферы применения Xeoma

Гибкость Xeoma и её видеоаналитические возможности «на все случаи жизни» позволяют комбинировать одни и те же функции так, что получаются решения, «заточенные» под разные сценарии применения, так что использовать программу можно практически в любой сфере.

Вот лишь несколько примеров:

В правительственных зданиях, в офисах, на складах и различных участках — для наблюдения онлайн, видеофиксации происходящего в кадре и уведомлений по почте, на телефон или в Telegram.







Наличие камер имеет также превентивный эффект, позволяя предотвращать преступления (кражи, вандализм, незаконное пребывание и т. п.).

В бизнесе (магазин, фитнес-клуб, салон красоты, мастерская, HoReCa, языковые курсы) — для создания спокойной и безопасной атмосферы для сотрудников и посетителей.

Также аналитика может провести сбор данных о клиентах (подсчёт посетителей, обнаружение очередей, самых популярных мест для размещения товаров, оценку взаимодействия с рекламными материалами или удовлетворённости обслуживанием) и использоваться для сокращения потерь и повышения прибыли.











Ещё в некоторых сферах бизнеса также немалую выгоду приносят «живые» трансляции — например, в зоогостиницах или на кухне ресторанов, а где-то из записей можно создавать рекламные или обучающие материалы (например, гончарная студия или образовательный центр).

На вокзалах, стадионах, концертах, на транспорте и местах массового скопления людей — для противодействия терроризму (детекция бесхозных вещей), обнаружения запрещённых объектов (дронов) или нештатных ситуаций (возгорания или агрессии в поведении человека).









В городских системах видеонаблюдения — обнаружение нарушений (например, проезда на красный сигнал светофора), штрафование, предотвращение преступлений и быстрое реагирование.

На производстве, КПП — для автоматизации процессов (например, контроля доступа или обнаружения брака, поломки).

А также в медицинских, образовательных, финансовых учреждениях, системах «умный дом», в фермерском хозяйстве, мореплавании, в развлекательной индустрии — и многих других. Как видите, сценарии применения Xeoma практически не ограничены!

Программа Xeoma успешно развивается с 2011 года и внесена в реестр отечественного ПО Минцифры, так что идеально подходит для импортозамещения в государственном секторе, на закрытых и ведомственных объектах, да и везде, где необходимо обеспечить автономность от иностранных сервисов и платформ.









