Доступный престиж: в Калининграде показали умный кроссовер CHERY Tiggo 4 Pro

В честь 18-летия бренда CHERY в России компания выпустила новую модель автомобиля. Обновленный смарт-кроссоверTiggo 4 Pro 18 Years Edition* способен удовлетворить самый взыскательный вкус и ощутимо повысить качество жизни своего владельца.

CHERY — единственная китайская марка, которая присутствует на российском рынке стабильно и непрерывно с момента появления. Выбор автомобиля в честь важной даты был обусловлен завершением технологического оснащения модельного ряда бренда. Переднеприводный компактный кроссовер серии Tiggo 4 впервые представили в феврале 2019 года. За пять лет он получил большое количество поклонников среди молодых людей за яркий внешний вид и технологичные возможности.

Старшее поколение ценит эту модель за надежность и комфорт. При производстве автомобилей CHERY использует высокопрочную оцинкованную сталь Benteler. Кузов проходит многоэтапный процесс катафорезного грунтования и окраску современными материалами на водной основе. Такая защита по стойкости к коррозии в 25 раз превосходит обычную.

Тест-драйв в центре города

В Калининграде кроссоверTiggo 4 Pro (версия 18 лет) представили 30 марта на площадке перед торговым центром «Zфорт». Те, кто посетил презентацию, смогли по достоинству оценить новую модель и даже испытать ее на прочность: организаторы устроили тест-драйв прямо в центре города.

Гостей встречали двое «гонщиков» и эпатажные персонажи на ходулях. От ведущего они могли узнать о главных особенностях новой модели. Для взрослых и детей представители CHERY заготовили не только множество ярких эмоций, но и подарки. Посетителям вручили фирменные воздушные шары, а тем, кто ответил на вопросы об истории бренда в России, — памятные сувениры.

Серебристый Tiggo 4 Pro, выставленный у входа в торговый центр, все желающие могли не спеша осмотреть снаружи и внутри. Еще один кроссовер, белого цвета, подготовили для тех, кто записался на тест-драйв. Многие гости — среди них были как молодые люди, так и горожане среднего и пожилого возраста — не упустили возможности сделать фото на фоне автомобиля. «Машина мне понравилась. Я давно слежу за этим брендом, знал, что к 18-летию выпустили новую модель. Посмотрев ее, могу сказать, что, скорее всего, купил бы», — рассказал один из гостей презентации.

«Мы с брендом не знакомы, у нас „Хёндай“ — это „кореец“. Но, в принципе, внутри машина выглядит достойно. Если сломается „кореец“, купим „китайца“ — деваться некуда», — поделилась впечатлениями от машины супружеская пара.

Всё и сразу — с CHERY это возможно

Обновленная модель Tiggo 4Pro — это автомобиль на любой случай. Он стильный, экономичный и вместительный. В специальной версии кроссовер стал еще более универсальным и привлекательным. Он имеет спортивный силуэт, при этом кузов спроектирован так, чтобы обеспечить просторный салон и большой багажник.

Спортивный стиль дополнительно подчеркивают двухцветные 17-дюймовые литые диски, а интерьер сочетает в себе технологичность и уют. Черный кожаный салон с белыми вставками впечатляет качеством проработки деталей и продуманной эргономикой. Вы обязательно оцените сдвоенные экраны цифровой приборной панели и системы мультимедиа, двухзонный климат-контроль и встроенную беспроводную зарядку для смартфона (в комплектациях Travel и Style). Фоновая подсветка с несколькими цветами на выбор создает уютную атмосферу в темное время суток, а панорамный люк (в максимальной комплектации) позволяет наслаждаться видом на небо.

Среди преимуществ кроссовера — дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогреваемые зеркала с электроприводом складывания, датчик дождя, электрический стояночный тормоз и светодиодная оптика с функцией отсроченного выключения фар. Доступ в салон — бесключевой, двигатель (он входит в десятку лучших в Китае) запускается кнопкой.

CHERY Tiggo 4 Pro готов к любой погоде. Максимальная комплектация включает полное «зимнее» оснащение и пакет ассистентов и помощников. В последний входят адаптивный круиз-контроль, предупреждение о фронтальном и заднем перекрестном столкновении, системы автономного экстренного торможения и мониторинга слепых зон, автоматическое переключение ближнего и дальнего света. Все Tiggo 4 Pro оснащены системой курсовой устойчивости ESP 9.3 с усовершенствованным процессором и повышенной скоростью отклика.

УмныйTiggo 4 Pro — выгодное вложение

Продажи специальной версии уже идут. Кроссовер будет доступен в пяти комплектациях: Action MT, Action, Family, Style и Ultimate. Для автомобилей действует гарантия сроком три года (или 100 000 км пробега) и техническая поддержка до семи лет или 200 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит ранее.

В комплектации Action MT кроссовер оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра (113 л.c.) в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 13,9 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 литра, в городском — 9,3 литра, в загородном — 6,3 литра.

В комплектациях Action и Family — тот же двигатель, но он дополняется вариатором CVT18, что позволяет уменьшить расход топлива. Силовой агрегат комплектаций Style и Ultimate представлен 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем (147 л.с.) в сочетании с вариатором CVT25.Он обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 секунды при расходе топлива в смешанном режиме 7,1 литра, в городском — 9,2 литра, в загородном — 5,8 литра.

CHERY Tiggo 4 Pro — пожалуй, лучшее, что может случиться с семейным бюджетом. Помимо того, что этот автомобиль экономичен и надежен, он имеет заводскую поддержку в семь лет. А когда придет время поменять его на новый, вы будете приятно удивлены ценой перепродажи. Перед покупкой загляните в раздел «акции и спецпредложения» .

Узнать подробнее о комплектации и стоимости CHERY Tiggo 4 Pro можно в «Чери Центре Автоград» по адресу Калининград, Большая Окружная, 9. Оставьте онлайн заявку, и менеджеры отдела продаж подберут вам комплектацию, согласно вашего бюджета и действующий акций.

* 18 Years Edition — Версия 18 лет
* Информация не является офертой. Подробности уточняйте у сотрудников официального дилерского центра «Автоград».
** Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей.
*** Указанное в рекламе оборудование, может быть опциональным.

Справка

Чери Центр Автоград официальный дилер CHERY в Калининграде

г. Калининград, ул. Большая окружная, 9
+7 (4012) 56 58 02
avtograd-chery.ru
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Реклама. ООО «Автоцентр Автоград» ИНН 3906953456
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