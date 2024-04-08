Летний клуб «Академии ТОП»: когда обучение идеально сочетается с развлечениями

До 30 апреля действует 20% скидка
Летние каникулы — время, когда дети могут раскрыть свой потенциал, развиваясь и учась новому. Именно поэтому «Компьютерная Академия ТОП» приглашает юных энтузиастов присоединиться к увлекательной программе полного погружения в мир IT.
Идеальное сочетание обучения и развлечений
Городской IT-клуб станет идеальным местом для вашего ребёнка, где он проведёт каникулы весело, интересно и с пользой. Здесь каждый участник получит новый опыт работы с гаджетами и поймёт, что компьютер — это не только игрушка, но и мощный рабочий инструмент для воплощения самых смелых идей в жизнь.
Изучение различных направлений IT-сферы
Каждый новый день в академии — это увлекательное погружение в различные направления IT-индустрии. На протяжении всего летнего клуба дети смогут выбирать и изучать темы смен, которые наиболее соответствуют их интересам и желаниям.
● Minecraft и игровой дизайн;
● Анимация и создание анимационных роликов;
● Робототехника и программирование роботов;
● Web-разработка и создание собственных сайтов;
● Разработка игр на Unity;
● K-pop Fan Camp и творческое воплощение мечтаний в мире аниме и манги;
● IT-профессии и основы различных специализаций в IT;
● Белый хакинг и программирование на Python;
● Киберспорт и особенности командной игры.
Преподаватели «Компьютерной Академии ТОП» — это профессионалы своего дела, которые смогут максимально эффективно передать знания и вдохновить детей на дальнейшие успехи. Также в клубе используется передовое оборудование и программное обеспечение, чтобы дети могли освоить самые актуальные технологии.
Для будущих айтишников действует скидка 20% до 30 апреля.
Присоединяйтесь к самой перспективной индустрии в летнем клубе «Компьютерной Академии ТОП» и дайте вашему ребенку возможность раскрыть свой потенциал в мире IT!
Летний IT-Клуб для детей.
Тел. 8 (4012) 615795
WhatsApp: wa.me/79110739885