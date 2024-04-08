Летний клуб «Академии ТОП»: когда обучение идеально сочетается с развлечениями

До 30 апреля действует 20% скидка 

В наше время дети активно интересуются миром технологий. Смартфоны, планшеты, компьютерные игры — всё это уже давно стало неотъемлемой частью их повседневной жизни. И если раньше взрослые опасались, что подобные увлечения отвлекут детей от обучения и развития, то сегодня мы видим, что они могут стать отправной точкой для их будущей профессиональной карьеры.

Летние каникулы — время, когда дети могут раскрыть свой потенциал, развиваясь и учась новому. Именно поэтому «Компьютерная Академия ТОП» приглашает юных энтузиастов присоединиться к увлекательной программе полного погружения в мир IT.


Идеальное сочетание обучения и развлечений

Городской IT-клуб станет идеальным местом для вашего ребёнка, где он проведёт каникулы весело, интересно и с пользой. Здесь каждый участник получит новый опыт работы с гаджетами и поймёт, что компьютер — это не только игрушка, но и мощный рабочий инструмент для воплощения самых смелых идей в жизнь.


Изучение различных направлений IT-сферы

Каждый новый день в академии — это увлекательное погружение в различные направления IT-индустрии. На протяжении всего летнего клуба дети смогут выбирать и изучать темы смен, которые наиболее соответствуют их интересам и желаниям.

●     Roblox и создание собственных игр и персонажей;
●     Minecraft и игровой дизайн;
●     Анимация и создание анимационных роликов;
●     Робототехника и программирование роботов;
●     Web-разработка и создание собственных сайтов;
●     Разработка игр на Unity;
●     K-pop Fan Camp и творческое воплощение мечтаний в мире аниме и манги;
●     IT-профессии и основы различных специализаций в IT;
●     Белый хакинг и программирование на Python;
●     Киберспорт и особенности командной игры.


В академии уверены, что каждый ребёнок уникален, поэтому в клубе предусмотрены программы для ребят от 6 до 15 лет разного уровня подготовки.

Преподаватели «Компьютерной Академии ТОП» — это профессионалы своего дела, которые смогут максимально эффективно передать знания и вдохновить детей на дальнейшие успехи. Также в клубе используется передовое оборудование и программное обеспечение, чтобы дети могли освоить самые актуальные технологии.

Для будущих айтишников действует скидка 20% до 30 апреля.

Присоединяйтесь к самой перспективной индустрии в летнем клубе «Компьютерной Академии ТОП» и дайте вашему ребенку возможность раскрыть свой потенциал в мире IT! 

Летний IT-Клуб для детей.
Тел. 8 (4012) 615795

WhatsApp: wa.me/79110739885

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Реклама. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессиональной образования «Академия ТОП», ИНН 7730257499,
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