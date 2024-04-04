Открыта запись на приём врача онколога-маммолога

18 и 19 апреля «Клинику Эксперт» в Калининграде посетит главный онколог-маммолог «ГК «Эксперт» Сергей Сергеевич Попов. Врач высшей категории, доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, кандидат медицинских наук. Стаж работы — более 20 лет.
Доктор проведет консультации по направлениям:
— Маммология
— Онкология
При наличии показаний Сергей Сергеевич проводит малоинвазивное лечение доброкачественных новообразований молочной железы, кожных покровов и мягких тканей, мастопатии.
В нашей клинике применяются высокотехнологичные малоинвазивные методики с использованием хирургического лазера, которые позволяют удалить фиброаденомы и кисты быстро, безопасно и безболезненно.
Преимущества лазерного лечения:
— отсутствие разрезов;
— отсутствие рубцов и швов;
— не требуется реабилитация;
— короткое время процедуры (20-30 минут).
— по номеру телефона
— на сайте «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040