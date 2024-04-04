Открыта запись на приём врача онколога-маммолога

18 и 19 апреля «Клинику Эксперт» в Калининграде посетит главный онколог-маммолог «ГК «Эксперт» Сергей Сергеевич Попов. Врач высшей категории, доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, кандидат медицинских наук. Стаж работы — более 20 лет.

Доктор проведет консультации по направлениям:

— Маммология

— Онкология

При наличии показаний Сергей Сергеевич проводит малоинвазивное лечение доброкачественных новообразований молочной железы, кожных покровов и мягких тканей, мастопатии.

В нашей клинике применяются высокотехнологичные малоинвазивные методики с использованием хирургического лазера, которые позволяют удалить фиброаденомы и кисты быстро, безопасно и безболезненно.

Преимущества лазерного лечения:

— отсутствие разрезов;

— отсутствие рубцов и швов;

— не требуется реабилитация;

— короткое время процедуры (20-30 минут).

+7 (4012) 79-00-35,

Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.



Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Л041-01157-39/00338040