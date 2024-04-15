Профессиональные спецкурсы в Калининграде: открой дорогу к успешной карьере в IT

До 30 апреля будущим студентам предоставляется скидка 20% на любую программу.

С каждым днём технологии стремительно развиваются и требования к специалистам неустанно растут, поэтому важно быть на передовой в области знаний и навыков. Для тех, кто стремится к карьерному росту в IT, «Компьютерная Академия ТОП» предлагает широкий спектр профессиональных спецкурсов, которые помогут получить необходимый опыт для успешного старта или развития в выбранной области.


Актуальные специализированные знания

Программа курсов разработана с учётом последних тенденций и требований рынка труда. Академия предлагает очное обучение по таким востребованным направлениям, как:

●     C++ и C#. Изучение языков программирования, широко используемых в разработке программного обеспечения и игр.
●     Разработка на Python. Получение навыков работы с одним из самых популярных языков программирования в мире.
●     Разработка на Java. Овладение языком программирования Java, широко применяемым в корпоративной разработке.
●     WEB-разработка. Углублённое изучение веб-технологий для создания современных и функциональных веб-приложений.
●     Разработка игр на Unity. Погружение в создание игр с использованием популярного игрового движка Unity.
●     Front-end разработка. Овладение навыками создания пользовательских интерфейсов для веб-приложений.
●     Графический дизайн. Изучение основ дизайна и работы с графическими редакторами для создания эффективных дизайн-решений.
●     Тестирование ПО (QA). Приобретение навыков тестирования программного обеспечения.
●     1С программирование и администрирование. Изучение специализированных инструментов и практик работы с популярной системой управления предприятием.
●     Интернет-маркетинг. Овладение методами и инструментами интернет-маркетинга для успешного продвижения продуктов и услуг в онлайн-среде.

Преимущества обучения в «Компьютерной Академии ТОП»

Курсы академии предлагают комплексную и современную программу, разработанную специалистами с учётом актуальных требований рынка. Преподаватели делают упор на практический опыт, 20% обучения занимает теория, а остальные 80% предоставляют студентам возможность применить полученные знания в реальных проектах. На пути всего обучения студентов сопровождают опытные преподаватели и наставники.

Обучение проводится очно, в специально оборудованных классах, оснащённых передовой техникой. По окончании обучения вы получите международно признанный диплом, подтверждающий квалификацию.

До 30 апреля будущим студентам предоставляется скидка 20% на любой курс.
Присоединяйтесь к «Компьютерной Академии ТОП» и воплотите свои профессиональные амбиции в жизнь!

Телефон для связи: 84012615795, WhatsApp: wa.me/79110739885

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Сайт с пробными уроками.
IT — ИТ.
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