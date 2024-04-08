В Калининграде проведут приём нейрохирург, травматолог-ортопед, сурдолог

В апреле в Калининграде на базе «Клиники Эксперт» проведут приём нейрохирург, травматолог-ортопед, сурдолог для отбора пациентов на оперативное лечение по ОМС.
18 и 19 апреля проведет приём Бикмуллин Вадим Наильевич — врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Стаж работы — 33 года.
Врач проведет прием взрослых по направлениям:
— дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы);
— патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей;
— травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи);
— опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков;
— стойкие болевые синдромы позвоночника.
Доктор расскажет, как по полису ОМС попасть на лечение в клинику «Скандинавия».
18 и 19 апреля проведёт приём травматолог-ортопед Лоздовский Андрей Андреевич. Стаж работы — 13 лет.
Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:
— хирургия стопы (плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора, пяточная шпора, неврома Мортона);
— деструктивно-дистрофические заболевания суставов;
— остеохондропатии, асептический некроз;
— воспалительные заболевания сухожилий, мышц и околосуставных тканей;
— последствия травм опорно-двигательного аппарата;
— реабилитация после травм, в том числе спортивных, и операций на опорно-двигательной системе.
Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.
20 и 21 апреля проведет приём Мачалов Антон Сергеевич — ЛОР-врач, сурдолог, доктор медицинских наук, доцент, начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
Антон Сергеевич занимается диагностикой и лечением нарушений слуха у взрослых и детей. Проводит раннюю диагностику нарушений слуха. Доктор проведет диагностику и отбор пациентов на высокотехнологические медицинские операции в Национальном центре оториноларингологии (Москва), в том числе отбор пациентов на кохлеарную имплантацию.
С какими вопросами можно обратиться к доктору:
— настройка систем кохлеарной имплантации всех зарегистрированных фирм- производителей в России,
— диагностика и лечение при хронических заболеваниях среднего уха,
— назначение консервативного лечения при заболеваниях уха,
— подбор слуховых аппаратов и рекомендации по их ношению,
— проведение универсального аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни с целью ранней диагностики нарушений слуха у детей,
— диагностика слуха у детей различных возрастов при дефектах речи.
Узнать подробности и записаться на приём можно:
— через сайт «Клиники Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040