В Калининграде проведут приём нейрохирург, травматолог-ортопед, сурдолог

В апреле в Калининграде на базе «Клиники Эксперт» проведут приём нейрохирург, травматолог-ортопед, сурдолог для отбора пациентов на оперативное лечение по ОМС.



18 и 19 апреля проведет приём Бикмуллин Вадим Наильевич — врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Стаж работы — 33 года.

Врач проведет прием взрослых по направлениям:

— дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы);

— патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей;

— травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи);

— опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков;

— стойкие болевые синдромы позвоночника.

Доктор расскажет, как по полису ОМС попасть на лечение в клинику «Скандинавия».





18 и 19 апреля проведёт приём травматолог-ортопед Лоздовский Андрей Андреевич. Стаж работы — 13 лет.

Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:

— хирургия стопы (плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора, пяточная шпора, неврома Мортона);

— деструктивно-дистрофические заболевания суставов;

— остеохондропатии, асептический некроз;

— воспалительные заболевания сухожилий, мышц и околосуставных тканей;

— последствия травм опорно-двигательного аппарата;

— реабилитация после травм, в том числе спортивных, и операций на опорно-двигательной системе.

Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.

20 и 21 апреля проведет приём Мачалов Антон Сергеевич — ЛОР-врач, сурдолог, доктор медицинских наук, доцент, начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.



Антон Сергеевич занимается диагностикой и лечением нарушений слуха у взрослых и детей. Проводит раннюю диагностику нарушений слуха. Доктор проведет диагностику и отбор пациентов на высокотехнологические медицинские операции в Национальном центре оториноларингологии (Москва), в том числе отбор пациентов на кохлеарную имплантацию.

С какими вопросами можно обратиться к доктору:

— настройка систем кохлеарной имплантации всех зарегистрированных фирм- производителей в России,

— диагностика и лечение при хронических заболеваниях среднего уха,

— назначение консервативного лечения при заболеваниях уха,

— подбор слуховых аппаратов и рекомендации по их ношению,

— проведение универсального аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни с целью ранней диагностики нарушений слуха у детей,

— диагностика слуха у детей различных возрастов при дефектах речи.

Узнать подробности и записаться на приём можно:



+7 (4012) 98-84-48

— через сайт

Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2 — по номеру телефона— через сайт «Клиники Эксперт» Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2

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меются противопоказания, необходима консультация специалиста

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