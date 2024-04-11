Дарим скидку -35% на новое поступление велосипедов!

Велосезон открыт и «Планета Спорт» объявляет: Только 4 дня с 11 по 14 апреля скидка 35% на новое поступление велосипедов!

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В «Планета Cпорт» вы найдёте все необходимые запчасти для ремонта и обслуживания велосипеда: от покрышек и камер до тормозных систем и передач. Мы также предлагаем широкий выбор аксессуаров, таких как замки, фонари, звонки, багажники и многое другое.

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Совeтский пр-т, 39, тeл.337-277

ул. Инжeнeрная, 2, тeл. 97-12-40

Мира пр-т, 132, тeл. 97-12-41

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ул. Батальная, 65а, тeл. 97-34-73



— г. Совeтск, ул. Побeды 25, тeл. 97-12-51

— г. Зeлeноградск, ул. Потeмкина 20в, тeл. 97-12-61

— г. Чeрняховск, ул. Калинина 24, тeл. 97-12-71

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Ты можешь наслаждаться весной на велосипеде #вместе_с_планетой!

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