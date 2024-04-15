СМАС-лифтинг: новый взгляд на процедуру спустя 8 лет практики

Безоперационный СМАС-лифтинг за несколько лет прочно укоренился в крупных клиниках эстетической медицины. И небезосновательно! Процедура стала не только инструментом, который удлиняет путь к пластическому хирургу, для сохранения красоты и молодости у пациентов старше 45 лет, но и нашла широкое применение среди более молодых пациентов.

О том, как изменился взгляд врачей-косметологов на традиционной для пластической хирургии, но достаточно молодой для косметологии лифтинг на уровне СМАС за 8 лет активного проведения процедур для славянского типа внешности, рассказали ведущие врачи-косметологи сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic г. Калининград и г. Москва.



Садретдинова Эльмира Шакуровна, врач-косметолог, стаж 33 года:

— Чаще всего к услугам косметолога регулярно и системно начинают обращаться ближе к 40-45 годам. У многих женщин в этом возрасте начинается новая жизнь, дети подрастают, меняется социальный и семейный статус, и наши пациенты хотят, чтобы их внешний вид соответствовал внутреннему состоянию — молодости и энергичности.

СМАС-лифтинг стал по настоящему надежным помощником для воплощения желанного визуально заметного омоложения за одну процедуру. За годы практики мы с коллегами сформировали наиболее результативные протоколы проведения процедур, которые позволяют получить видимый и при этом естественный эффект омоложения.

Например, если изначально СМАС-лифтинг рассматривался как комплексная процедура на все лицо, сейчас мы знаем, что он прекрасно помогает скорректировать возрастные изменения в конкретной зоне лица. В Калининграде, например, очень популярна коррекция нижней трети лица, которая помогает сформировать более четкий контур линии челюсти и уменьшить второй подбородок.





Карасёва Дарья Владимировна, врач-косметолог, стаж 7 лет:

— Отдельно хотелось бы отметить две процедуры с применением СМАС-лифтинга, которые очень полюбили пациенты VIP Clinic — устранение малярных мешков и безоперационная блефаропластика.

Устранение малярных мешков мы открыли благодаря главному врачу сети клиник — Екатерине Владимировне Круглик, и процедура получила невероятную популярность среди пациентов.

Малярные мешки или отечность около скул часто беспокоят наших пациентов. Жировой пакет притягивает воду и создает визуальный эффект отечности. Устранить его возможно или хирургическим путем или при помощи СМАС-лифтинга. Но важно выбрать нужное количество линий, чтобы эффект сохранился на длительный срок.





Безоперационная блефаропластика верхних век с применением СМАС-лифтинга популярна у пациентов любого возраста. Сейчас в моде «лисий взгляд», и если визажисты для его получения приклеивают специальные пластыри, которые приподнимают верхнее веко и внешний уголок глаза, тот мы, косметологи, помогаем получить аналогичный эффект в обычной жизни с помощью СМАС-лифтинга и дополнительных косметологических процедур, которые позволяют пролонгировать полученный эффект.

Ваутина Вера Юрьевна, врач-косметолог, стаж 33 года:

— В Москве СМАС-лифтинг — это процедура, которая уже не считается чем-то радикальным. Внушительная доказательная база и несколько миллионов процедур, проведенных по всему миру, сформировали доверие к ней и со стороны профессионального сообщества, и среди пациентов.

Есть золотой стандарт ультразвукового лифтинга лица — процедура Ultherapy® (Альтера). Это наш безусловный фаворит. Благодаря системе визуализации во время процедуры мы видим все слои кожи пациента и это позволяет максимально точно выставить нужные параметры воздействия, чтобы получить желаемый эффект.

Но время не стоит на месте, технологии совершенствуются, и в нашем арсенале появились и новые инструменты, которые позволяют работать не только с глубинным омоложением кожи лица, но и тела. Появилось много возможностей проводить сочетанные процедуры, которые позволяют получить еще больший лифтинг за 1 визит и при этом улучшить качество кожи. В этом нам помогают последние разработки коллег с востока.

Но есть важный момент, о котором мы говорим с коллегами на профильных конференциях: каждая технология и каждый протокол требуют адаптации под задачи конкретного типа старения. Универсальных процедур нет, то, что подходит азиатскому типу, не всегда подходит славянскому.

В рамках клиники разработаны протоколы лифтинга для разных типов старения лица, и на консультации мы разъясняем каждому пациенту, что подойдет именно ему. Часто бывает, что пациент приходит за конкретной процедурой, которую рекомендуют блогеры или которая освещается в СМИ. Но если по показаниям она ему не подходит, мы честно об этом говорим и предлагаем более подходящие процедуры.

Для нас важно, чтобы пациент был доволен результатом, а не просто прошел процедуру, которая ему не подходит, и ушел от нас с разочарованием.

Гасникова Полина Юрьевна, врач-косметолог, кандидат медицинских наук, стаж работы 15 лет:

— Сейчас в интернет-среде активно обсуждается Ponytail lift (пони тейл лифтинг) или подтяжка — «конский хвост», задача которой приподнять среднюю часть лица, внешний угол века и височную область.

«Пони тейл лифтинг» — стезя пластической хирургии, и такой вид лифтинга прекрасно проводится хирургами VIP Clinic и в Москве, и в Калининграде. Однако в ряде случаев при помощи СМАС-лифтинга мы можем получить не менее впечатляющий эффект.

Получить консультацию опытного врача-косметолога и узнать подробнее о том, какой вид СМАС-лифтинга подойдет именно вам, можно на сайте vipclinic39.ru.

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