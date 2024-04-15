СМАС-лифтинг: новый взгляд на процедуру спустя 8 лет практики

Безоперационный СМАС-лифтинг за несколько лет прочно укоренился в крупных клиниках эстетической медицины. И небезосновательно! Процедура стала не только инструментом, который удлиняет путь к пластическому хирургу, для сохранения красоты и молодости у пациентов старше 45 лет, но и нашла широкое применение среди более молодых пациентов.

О том, как изменился взгляд врачей-косметологов на традиционной для пластической хирургии, но достаточно молодой для косметологии лифтинг на уровне СМАС за 8 лет активного проведения процедур для славянского типа внешности, рассказали ведущие врачи-косметологи сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic г. Калининград и г. Москва.


Садретдинова Эльмира Шакуровна, врач-косметолог, стаж 33 года:

— Чаще всего к услугам косметолога регулярно и системно начинают обращаться ближе к 40-45 годам. У многих женщин в этом возрасте начинается новая жизнь, дети подрастают, меняется социальный и семейный статус, и наши пациенты хотят, чтобы их внешний вид соответствовал внутреннему состоянию — молодости и энергичности.

СМАС-лифтинг стал по настоящему надежным помощником для воплощения желанного визуально заметного омоложения за одну процедуру. За годы практики мы с коллегами сформировали наиболее результативные протоколы проведения процедур, которые позволяют получить видимый и при этом естественный эффект омоложения.

Например, если изначально СМАС-лифтинг рассматривался как комплексная процедура на все лицо, сейчас мы знаем, что он прекрасно помогает скорректировать возрастные изменения в конкретной зоне лица. В Калининграде, например, очень популярна коррекция нижней трети лица, которая помогает сформировать более четкий контур линии челюсти и уменьшить второй подбородок.


Карасёва Дарья Владимировна, врач-косметолог, стаж 7 лет:

— Отдельно хотелось бы отметить две процедуры с применением СМАС-лифтинга, которые очень полюбили пациенты VIP Clinic — устранение малярных мешков и безоперационная блефаропластика.

Устранение малярных мешков мы открыли благодаря главному врачу сети клиник — Екатерине Владимировне Круглик, и процедура получила невероятную популярность среди пациентов.

Малярные мешки или отечность около скул часто беспокоят наших пациентов. Жировой пакет притягивает воду и создает визуальный эффект отечности. Устранить его возможно или хирургическим путем или при помощи СМАС-лифтинга. Но важно выбрать нужное количество линий, чтобы эффект сохранился на длительный срок.


Безоперационная блефаропластика верхних век с применением СМАС-лифтинга популярна у пациентов любого возраста. Сейчас в моде «лисий взгляд», и если визажисты для его получения приклеивают специальные пластыри, которые приподнимают верхнее веко и внешний уголок глаза, тот мы, косметологи, помогаем получить аналогичный эффект в обычной жизни с помощью СМАС-лифтинга и дополнительных косметологических процедур, которые позволяют пролонгировать полученный эффект.

Ваутина Вера Юрьевна, врач-косметолог, стаж 33 года:

— В Москве СМАС-лифтинг — это процедура, которая уже не считается чем-то радикальным. Внушительная доказательная база и несколько миллионов процедур, проведенных по всему миру, сформировали доверие к ней и со стороны профессионального сообщества, и среди пациентов.

Есть золотой стандарт ультразвукового лифтинга лица — процедура Ultherapy® (Альтера). Это наш безусловный фаворит. Благодаря системе визуализации во время процедуры мы видим все слои кожи пациента и это позволяет максимально точно выставить нужные параметры воздействия, чтобы получить желаемый эффект.

Но время не стоит на месте, технологии совершенствуются, и в нашем арсенале появились и новые инструменты, которые позволяют работать не только с глубинным омоложением кожи лица, но и тела. Появилось много возможностей проводить сочетанные процедуры, которые позволяют получить еще больший лифтинг за 1 визит и при этом улучшить качество кожи. В этом нам помогают последние разработки коллег с востока.

Но есть важный момент, о котором мы говорим с коллегами на профильных конференциях: каждая технология и каждый протокол требуют адаптации под задачи конкретного типа старения. Универсальных процедур нет, то, что подходит азиатскому типу, не всегда подходит славянскому.

В рамках клиники разработаны протоколы лифтинга для разных типов старения лица, и на консультации мы разъясняем каждому пациенту, что подойдет именно ему. Часто бывает, что пациент приходит за конкретной процедурой, которую рекомендуют блогеры или которая освещается в СМИ. Но если по показаниям она ему не подходит, мы честно об этом говорим и предлагаем более подходящие процедуры.

Для нас важно, чтобы пациент был доволен результатом, а не просто прошел процедуру, которая ему не подходит, и ушел от нас с разочарованием.

Гасникова Полина Юрьевна, врач-косметолог, кандидат медицинских наук, стаж работы 15 лет:

— Сейчас в интернет-среде активно обсуждается Ponytail lift (пони тейл лифтинг) или подтяжка — «конский хвост», задача которой приподнять среднюю часть лица, внешний угол века и височную область.

«Пони тейл лифтинг» — стезя пластической хирургии, и такой вид лифтинга прекрасно проводится хирургами VIP Clinic и в Москве, и в Калининграде. Однако в ряде случаев при помощи СМАС-лифтинга мы можем получить не менее впечатляющий эффект.

Получить консультацию опытного врача-косметолога и узнать подробнее о том, какой вид СМАС-лифтинга подойдет именно вам, можно на сайте vipclinic39.ru.

Подписывайтесь на аккаунты клиник в социальных сетях, следите за акциями и специальными предложениями. А также узнавайте первыми о последних инновациях из мира эстетической медицины.

Сеть клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic

г. Калининград, ул. Пугачева, 4
+7 (4012) 43-11-02
vipclinic39.ru

Группа VIP Clinic г. Калининград «ВКонтакте»
Канал VIP Clinic г. Калининград в Telegram
Канал «Пластическая хирургия и Косметология» на YouTube


Л041-0157-39/00338253.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом


Справка

VIP Clinic Сеть клиник пластической хирургии и косметологии

г. Калининград, ул. Пугачева, 4
+7 (4012) 43 11 02
vipclinic39.ru
204
Реклама. ООО «Пластика», ИНН 3906979704
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter