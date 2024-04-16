Как бесплатно проверить здоровье будущим родителям

Здоровье будущего малыша в значительной степени зависит от состояния здоровья его мамы. При этом сама возможность зачатия напрямую связана с тем, насколько здоровы оба родителя.

Подготовить себя и своего партнера к такому важному событию теперь станет намного проще и комфортнее. С этого года бесплатно по полису ОМС в рамках диспансеризации вы сможете проверить состояние своего репродуктивного здоровья. Новшества, благодаря которым все больше людей смогут стать родителями, уже внесены в Программу государственных гарантий.

1-й этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья включает в себя первичное обследование, которое позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики (инструментальной, лабораторной).

На 1-м этапе у женщин акушер-гинеколог проведет пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах, возьмет материал для микроскопического и цитологического исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР (в возрасте 18-29 лет).

У мужчин осмотр проведет врач-уролог (при его отсутствии хирург, который прошел подготовку по вопросам репродуктивного здоровья). Если в ходе осмотра будут обнаружены какие-то отклонения от нормы, пациента направят на дальнейшие обследования, чтобы уточнить диагноз.

Во 2-й этап диспансеризации у женщин входит:

— УЗИ молочных желез и органов малого таза (в начале и в конце цикла), выявление инфекций мочеполовой сферы ПЦР-методом в возрастной группе от 30 до 49 лет.

По результатам — повторный осмотр акушером-гинекологом.

У мужчин:

— спермограмма для оценки способности к зачатию и обнаружения урологических заболеваний

— исследования для выявления инфекционных заболеваний органов малого таза

— УЗИ предстательной железы и органов мошонки.

По результатам — осмотр врачом- урологом (при отсутствии такого специалиста — хирургом с профильной подготовкой).

Территориальный фонд ОМС напоминает, пройти полную диспансеризацию или профилактический осмотр вы можете в любом возрасте.

Как записаться?

на портале Госуслуг;

по номеру телефона 122;

в регистратуре медицинской организации

По всем вопросам, связанным с проведением диспансеризации, вы всегда можете обратиться в свою страховую медицинскую компанию или позвонить на «горячую линию» ТФОМС Калининградской области по телефону 313-600.

Здоровая, крепкая и счастливая семья — наша главная ценность!



Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.