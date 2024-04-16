24 и 27 апреля пройдет отбор пациентов на операции по полису ОМС

24 апреля «Клинику Эксперт» в Калининграде посетит Наталья Александровна Буралкина — доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, хирург. Автор более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, пяти патентов.

Наталья Александровна принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Профессиональный стаж — более 24 лет.— Визуальный осмотр; оценку гинекологического статуса; анализ лабораторно-инструментальных методов обследования.— Даст рекомендации по обследованию и лечению.— Проведёт отбор пациентов на операции по ОМС в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.

Наталья Александровна специализируется на оказании оперативной медицинской помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями (миома матки, кисты и опухоли яичников, выпадение и опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, эстетические проблемы наружных половых органов, полипы и гиперпластические процессы эндометрия).

27 апреля в «Клинике Эксперт» будет вести приём врач-онколог, уролог Антон Александрович Наумов из онкологической клиники МИБС (СПб). Доктор проведёт отбор пациентов на оперативное лечение в онкологическую клинику МИБС (Санкт-Петербург) по полису ОМС.

Антон Александрович специализируется на хирургическом лечении урологических и онкоурологических заболеваний: гиперплазии предстательной железы, опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, яичка, почки и др.



Доктор состоит в профессиональных сообществах: Российском обществе онкоурологов (РООУ); Российском обществе клинических онкологов (RUSSCO); Российском обществе урологов (РОУ). Участник международных клинических исследований в области онкологии.

Если вам требуется лечение урологического заболевания, приглашаем на консультацию к Антону Александровичу.



Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.



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