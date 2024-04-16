Стало известно, когда Chery Tiggo 9 появится в России

Китайский бренд Chery анонсировал обновление некоторых текущих моделей и вывод новой модели Chery Tiggo 9 в 2024 году.

По предварительной информации, кроссовер флагманской серии должен появиться в салонах дилеров уже во втором полугодии.

Как отмечает аналитическое агентство «Автостат»*, автомобили Chery стали самыми продаваемыми среди иномарок в России в прошлом году, поэтому новинку их флагманской серии Tiggo многие автолюбители ждут с нетерпением.





Что известно о Chery Tiggo 9

На данный момент известно, что кроссовер станет самым крупным по сравнению с собратьями из серии. Что касается двигателя, то модель комплектуется агрегатом объемом два литра с турбиной и мощность чуть более 260 лошадиных сил. На выбор, скорее всего, будет доступно два привода — передний и полный. Передний привод идет в комплекте с роботизированной коробкой, а полный привод — с автоматической.

У себя на родине кроссовер выпускается дополнительно и с гибридной установкой, но о планах выводить гибрид на российский рынок пока не сообщалось.

Тем не менее Chery активно продвигает электрические и гибридные автомобили в России под своим дочерним брендом. Первая модель будет представлена уже в апреле, а затем, через небольшие промежутки времени, на российский рынок выведут сразу несколько автомобилей на альтернативном топливе, включая электрический кроссовер.

Успехи Chery в России

Несмотря на то, что в первые недели 2024 года по показателям продаж лидирует другой китайский бренд, Geely, именно Chery считается лидером в сегменте иномарок. В прошлом году именно этот китайский производитель занял второе место по количеству проданных авто, уступил только отечественному гиганту АвтоВАЗ.

Дилеры Chery сумели продать почти 120 тысяч автомобилей, их ближайший преследователь в рейтинге HAVAL усутил в годовом зачете 9 тысяч продаж, а Geely, лидер первых двух месяцев 2024 года, почти 25 тысяч продаж.

Самыми продаваемыми моделями бренда, как и ожидалось, были автомобили серии Tiggo — Tiggo 7 Por MAX и Tiggo 4 Pro. Не исключено, что флагманский кроссовер Tiggo 9 сможет потеснить своих собратьев по модельному ряду.

Следить за появлением флагманского кроссовера Tiggo 9, приобрести его и другие модели бренда вы можете на сайте официального дилера «АвтоГЕРМЕС».

*Согласно данным «Автостата» на 12.02.2024 (autostat.ru/news/56836/)