Какая школа станет лучшей в 2024 году?

Подведены итоги первого промежуточного этапа конкурса, организованного компанией «SPAR Калининград» при информационной поддержке Министерства образования Калининградской области.

Впереди еще 5 раундов, а это значит, что всё может измениться и тот, кто находится на 10-м месте рейтинга, может перейти в пятёрку лучших. И решаете именно вы! Сделайте свою любимую школу лучшей, проголосовав за нее в разделе «Лучшая школа» приложения «Клуб Друзей» (12+) или на сайте школа-года.рф





По итогам первых двух недель конкурса лидером стал Калининградский морской лицей. Как показал уверенный старт в голосовании, лицей может похвастаться самыми преданными и верными выпускниками и учащимися, ведь более 5% всех голосов были отданы именно за него.

Второе место заняла школа № 5 города Калининград с почти 4% голосов. Кстати, в прошлом году эта школа вошла пятёрку лучших. И на третьем месте оказалась гимназия № 2 города Черняховска. Напомним, что именно эта гимназия стала обладателем титула «Лучшая школа» по итогам конкурса в 2023 году. Смогут ли жители Черняховска снова поддержать свою гимназию и вернуть ей титул лучшей в 2024 году? Промежуточная таблица ТОП-5 школ региона по итогам 1-го этапа конкурса «Лучшая школа: народный выбор 2024»:1. Калининградский морской лицей (5,74%)2. Школа № 5, Калининград (3,82%)3. Гимназия № 2, Черняховск (3,40%)4. Школа № 58, Калининград (2,83%)5. Школа-интернат лицей-интернат, Калининград (2,69%)Уже более 1,5 миллиона голосов распределились среди всех 170 школ-участниц. Но главные итоги конкурса еще впереди. Напоминаем, что голосование проходит с 25 марта по 16 июня. В конкурсе участвуют все 170 школ региона. Отдать голоса можно в разделе «Лучшая школа» приложения «Клуб Друзей», на сайте школа-года.рф и в торговых залах магазинов SPAR, «Семья» и «Победа». Школы, занявшие первые 5 мест по итогам всего конкурса, в лице своих выпускных классов будут приглашены на главный выпускной города. Школа, занявшая первое место, получит звание «Лучшая школа: народный выбор 2024» и 1 000 000 рублей.

Помимо главного финала каждые две недели подводятся итоги очередного этапа. По итогам каждого из 6 этапов три школы, достигшие наибольшего прогресса в рейтинге по местам, получают сертификаты на 30 000 бонусов. Среди всех голосовавших каждые две недели разыгрывается по три смартфона iPhone 15.

Первые три девайса уже нашли своих счастливчиков!





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